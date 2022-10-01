Эксперт объяснил, что мешает отследить хакеров, атаковавших Казнет

Виртуальные преступники применяют хитрые программы, скрывающие их местонахождение. Кибератаки могут совершать как извне, так и внутри страны, сообщает Zakon.kz.

Эксперты объяснил, почему хакеров, посягнувших на казахстанский сегмент интернета, трудно вычислить. Атаки могут приходить и с одной, и с разных локаций одновременно, сообщает КТК.

Точно сказать или даже предположить, кто именно совершает данные кибератаки на территории Казахстана, является затруднительным, поскольку для проведения таких кибератак в основном используются VPN-сервисы, а также Proxy-серверы, которые значительно усложняют задачу выявления именно точного местоположения, откуда атака начинается. Это, возможно, как местные, так и зарубежные хакеры. Аналитик по кибербезопасности ЦАРКА Алайдар Амирсейит

Перебои с интернетом в Казахстане продолжаются уже неделю. Государственная техническая служба зафиксировала масштабные DDos-атаки.

Специалисты пояснили, что в основном кибернападения направлены на блокировку онлайн-сервисов госуслуг. А вместе с тем снижают скорость интернета в целом.

Произвести компьютерный штурм легко, для этого не требуются сложные навыки и уйма ресурсов. Достаточно одного устройства и специальной программы, которую можно скачать в открытом доступе.

Проблемы с интернетом прекратятся, когда закончится поток кибератак. Полное восстановление работы Сети может занять около недели.