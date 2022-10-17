КНБ задержал кыргызстанца с 10 кг психотропных веществ

В Комитете национальной безопасности рассказали о пресечении провоза наркотических средств. По данным ведомства, крупную партию наркотиков пытались провезти 13 октября через автомобильный пункт пропуска "Кордай" Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в пресс-релизе ведомства, при проведении досмотра в транспортном средстве под управлением гражданина Кыргызстана обнаружено свыше 10 кг психотропного вещества.

По данному факту начато досудебное расследование. Пресс-служба КНБ РК

15 октября стало известно, что из Казахстана пытались вывезти 20 цистерн с топливом под видом растворителя.