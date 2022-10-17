КНБ задержал кыргызстанца с 10 кг психотропных веществ
Фото: gov.kz
В Комитете национальной безопасности рассказали о пресечении провоза наркотических средств. По данным ведомства, крупную партию наркотиков пытались провезти 13 октября через автомобильный пункт пропуска "Кордай" Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.
Как сказано в пресс-релизе ведомства, при проведении досмотра в транспортном средстве под управлением гражданина Кыргызстана обнаружено свыше 10 кг психотропного вещества.
По данному факту начато досудебное расследование.Пресс-служба КНБ РК
15 октября стало известно, что из Казахстана пытались вывезти 20 цистерн с топливом под видом растворителя.
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