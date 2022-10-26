Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Диетолог озвучила три худших варианта завтрака

завтрак, диетолог Фото: pixabay
Неправильные завтраки могут привести к тяжелым последствиям. Например, к ожирению, проблемам с желудочно-кишечным трактом, воспалениям слизистой желудка, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала три худших варианта для первого приема пищи, пишет Life.ru.

Самым распространенным вредным блюдом утреннего меню специалист назвала круассан. В состав этой выпечки входят мука высшего сорта, масло и даже, как правило, маргарин, трансжиры и сладкая начинка. Все это способствует повышению уровня глюкозы в крови, а трансжиры разрушают клетки.

Также по утрам не стоит есть тяжелую пищу, например, жареную картошку, мясо, салаты с майонезом. На переваривание организм тратит очень много сил.

Кроме того, не подойдут для завтрака острые блюда, это может привести к повреждению слизистой желудка.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

25 октября эксперты назвали вредные привычки в еде. Многие давно смирились с необходимостью есть "на бегу". Однако диетологи не советуют быстро поглощать пищу.

22 октября диетолог Михаил Гинзбург озвучил продукты с низкой калорийностью. При похудении, по словам врача, большую роль играет метаболизм, то есть поступление энергии в организм и ее расход.

Читайте также

В каком возрасте представители всех знаков зодиака достигнут финансовый успех

В каких случаях домашние задания могут быть вредными для школьников

Вредные привычки в еде назвали эксперты

Ирина Лукичева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Украина
Ситуация в Украине: беженцев призвали не возвращаться в страну зимой, Москва ответила на санкции ЕС
самый высокий небоскреб в ОАЭ
Флаг Казахстана украсил самый высокий небоскреб в Дубае
флаги Великобритании и США
Новый премьер Великобритании договорился о встрече с Джо Байденом на саммите G20
завтрак, диетолог
Диетолог озвучила три худших варианта завтрака
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления