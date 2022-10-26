Диетолог озвучила три худших варианта завтрака

Неправильные завтраки могут привести к тяжелым последствиям. Например, к ожирению, проблемам с желудочно-кишечным трактом, воспалениям слизистой желудка, сообщает Zakon.kz.

Врач-диетолог Елена Соломатина рассказала три худших варианта для первого приема пищи, пишет Life.ru.

Самым распространенным вредным блюдом утреннего меню специалист назвала круассан. В состав этой выпечки входят мука высшего сорта, масло и даже, как правило, маргарин, трансжиры и сладкая начинка. Все это способствует повышению уровня глюкозы в крови, а трансжиры разрушают клетки.

Также по утрам не стоит есть тяжелую пищу, например, жареную картошку, мясо, салаты с майонезом. На переваривание организм тратит очень много сил.

Кроме того, не подойдут для завтрака острые блюда, это может привести к повреждению слизистой желудка.

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