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Смаилов сделал заявление в связи с трагедией на шахте

Смаилов выразил соболезнования родным и близким погибших при аварии на шахте Фото: primeminister.kz
3 ноября 2022 года на шахте им. Ленина УД АО "АрселорМиттал Темиртау" произошла авария, унесшая, по последним данным, жизни пяти горняков. Премьер-министр Алихан Смаилов выражает искренние соболезнования родным и близким погибших, сообщает Zakon.kz.

Глава правительства отметил, что в связи с аварией на шахте его распоряжением создана правительственная комиссия во главе с министром по чрезвычайным ситуациям РК Юрием Ильиным. В ее состав вошли представители уполномоченных министерств, местных исполнительных органов и профсоюзных организаций.

Перед правительственной комиссией поставлены задачи по объективному расследованию причин аварии, решению оперативных вопросов, а также оказанию всесторонней помощи семьям погибших и пострадавшим.Алихан Смаилов

По его словам, летом этого года во время посещения АО "АрселорМиттал Темиртау" он "уже заострял внимание руководства компании на необходимости принятия исчерпывающих мер по созданию безопасных условий труда, выделения инвестиций на модернизацию производства".

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3 ноября 2022 года примерно в 3:00 в городе Шахтинске, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли четыре работника, велись поиски пятого, а еще четверо были доставлены в больницу. Позднее в 9:09 было обнаружено тело пятого работника.

На место ЧС выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Он возглавит специальную комиссию, которая будет расследовать аварию. По результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

По данному факту начато расследование по ст. 277 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что предварительный диагноз пострадавших при аварии на шахте – отравление метаном.

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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области.

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АрселорМиттал Смаилов Алихан Карагандинская область Шахтинск
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