Депутат о ЧП в Шахтинске: Все виновные должны нести ответственность

Депутат Сената Парламента РК Кайрат Кожамжаров в кулуарах палаты высказался о ЧП в Шахтинске. Он заявил, что ответственные лица по закону несут не только уголовную, но и материальную ответственность, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Кайрат Кожамжаров заявил, что есть все законные условия, чтобы принять соответствующие меры.

Предусмотрена не только уголовная ответственность, но и материальная, в зависимости от уровня должностных лиц и их функциональных обязанностей. Это могут быть разные уровни ответственности. Сейчас соответствующие органы проведут расследование и примут меры в соответствии с законом. Думаю, мы узнаем о количестве лиц, уровне и видах их ответственности. Депутат Сената Парламента РК Кайрат Кожамжаров

Сенатор добавил, что есть распределение ответственности между руководством и учредителем предприятия по закону.

Все виновные должны нести ответственность. В первую очередь нужно доказать, что здесь есть вина руководителей, представителей данной фирмы, а также наличие причинно-следственной связи между этими последствиями и их действием или бездействием. Многое зависит от того, как наши соответствующие органы проведут расследование и смогут это все доказать. Кайрат Кожамжаров

3 ноября 2022 года примерно в 3:00 в городе Шахтинске, АО "Арселор Миттал Темиртау", на шахте им. Ленина при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс газа. В результате ЧП погибли четыре работника, велись поиски пятого, а еще четверо были доставлены в больницу. Позднее в 9:09 было обнаружено тело пятого работника.

На место ЧС выехал министр по чрезвычайным ситуациям Юрий Ильин. Он возглавит специальную комиссию, которая будет расследовать аварию. По результатам расследования будут установлены причины и обстоятельства происшествия.

По данному факту начато расследование по ст. 277 ч. 3 УК РК ("Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ").

В Управлении здравоохранения Карагандинской области сообщили, что предварительный диагноз пострадавших при аварии на шахте – отравление метаном.

Новость по теме Семьям погибших и пострадавших при выбросе газа на шахте будет оказана помощь

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким работников, погибших в результате аварии на шахте в городе Шахтинске Карагандинской области.

Новость по теме Россияне в Казахстане: полное руководство по регистрации в стране

Премьер-министр Алихан Смаилов сделал заявление в связи с трагедией на шахте. По его словам, летом этого года во время посещения АО "АрселорМиттал Темиртау" он "уже заострял внимание руководства компании на необходимости принятия исчерпывающих мер по созданию безопасных условий труда, выделения инвестиций на модернизацию производства".