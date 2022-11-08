"Барыс" покинул зону плей-офф перед матчем с "Витязем"
Хоккеисты "Витязя" сейчас находятся на 6-м месте турнирной таблицы "Запада". В первой очной встрече сезона подмосковный клуб разгромил "Барыс" на своей арене со счетом 5:0. Казахстанская дружина перед рандеву с россиянами находится в не очень хорошей ситуации, потерпев ряд ощутимых поражений, что позволило подопечным Андрея Скабелки покинуть первую восьмерку лучших команд "Востока".
В активе "Барыса" 25 очков после 27 игр, и 9-е место в таблице. Радует одно, перед матчем с "Витязем" вернулись в строй Ансар Шайхмедденов и Майкл Шапю, которые были в списке травмированных, где там пока еще числится Никита Михайлис.
Поединок "Барыса" и "Витязя" начнется в 19:30.
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