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Законодательство РК

МВД установило 88 сотрудников полиции, ходивших в казино

полиция Фото: pixabay
МВД провело проверки сотрудников полиции, которые ходили в игровые заведения. Всего установили 88 сотрудников полиции (в информации повторяются данные ряда полицейских), рассказали в пресс-службе МВД РК 10 ноября, сообщает Zakon.kz.

Из них 17 человек ранее были уволены из органов внутренних дел.

В отношении сотрудников, по которым установлены факты участия в азартных играх, приняты меры дисциплинарного характера в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

С руководителями всех звеньев и с личным составом провели предупредительную работу о соблюдении требований законодательства. Их предъявляют как к сотрудникам, так и госслужащим.

10 ноября министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в кулуарах Сената рассказал о военнослужащих, игравших в казино.

19 октября стало известно, что прокуратурой Алматинской области в рамках проверки казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.

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