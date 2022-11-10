МВД установило 88 сотрудников полиции, ходивших в казино

МВД провело проверки сотрудников полиции, которые ходили в игровые заведения. Всего установили 88 сотрудников полиции (в информации повторяются данные ряда полицейских), рассказали в пресс-службе МВД РК 10 ноября, сообщает Zakon.kz.

Из них 17 человек ранее были уволены из органов внутренних дел.

В отношении сотрудников, по которым установлены факты участия в азартных играх, приняты меры дисциплинарного характера в соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан "О правоохранительной службе", - сообщили в пресс-службе МВД Казахстана.

С руководителями всех звеньев и с личным составом провели предупредительную работу о соблюдении требований законодательства. Их предъявляют как к сотрудникам, так и госслужащим.

10 ноября министр обороны Казахстана Руслан Жаксылыков в кулуарах Сената рассказал о военнослужащих, игравших в казино.

19 октября стало известно, что прокуратурой Алматинской области в рамках проверки казино и залов игровых автоматов установлены 305 государственных служащих из различных регионов, посещавших игорные заведения в период несения государственной службы.