В Жетысуской области автомобиль врезался в дерево, пострадали три человека

14 ноября на дороге Ушарал – Камыскала автомобиль марки Toyota Camry врезался в дерево, которое находилось на обочине. В результате ДТП пострадали три человека, сообщает Zakon.kz.

Всего в салоне автомобиля находились пятеро человек, троих госпитализировали в больницу. За состоянием пострадавших наблюдают медики.

За рулем автомобиля находился 47-летний мужчина. Назначены экспертизы, начато досудебное расследование.

13 ноября машина врезалась в остановку в Петропавловске – трое детей и женщина госпитализированы. Водитель ВАЗ-2108 не справился с управлением и врезался в остановочный павильон.

11 ноября водитель фуры погиб в ДТП на Капшагайской трассе. Водитель и пассажир автомашины марки Volvo пострадали.