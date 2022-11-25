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Похитителям гражданина Индии грозит до 12 лет тюрьмы

Похитителям гражданина Индии грозит до 12 лет тюрьмы Фото: pixabay
Четверым гражданам Узбекистана, которые в Караганде похитили гражданина Индии и требовали за него выкуп грозит серьезное наказание - до 12 лет тюрьмы, сообщает Zakon.kz

Как сообщил телеканалу "Астана" пресс-секретарь ДП Карагандинской области Бахытжан Кудияров, эту преступную группу лиц подозревают в похищении и вымогательстве и по этой статье им может грозить именно такое наказание.

Ранее стало известно, что 27-летний гражданин Индии стал жертвой вымогателей. Его насильно вывезли из Караганды в Астану и держали на съёмной квартире, звонили его родственникам и требовали 200 тысяч долларов за освобождение. В противном случае, угрожали расправой. Заложник оказался не робкого десятка. Пока все спали, ему удалось освободиться из оков и убежать. Похищенный сразу направился в полицию.

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью в ходе специальных оперативных мероприятий установили съемную квартиру в столице и, по подозрению в похищении и вымогательстве, задержали в ней четверых граждан Узбекистана в возрасте от 26 до 34 лет.

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Елена Вебер
Астана Караганда
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