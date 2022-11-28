Ограничено движение на нескольких участках трассы республиканского значения

На республиканской трассе от Астаны до границы Павлодарской области введено ограничение движения для общественного и дизельного транспорта. Кроме того, из-за непогоды закрыли некоторые автодороги в Абайской области, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Департаменте чрезвычайных ситуаций Акмолинской области, ограничение движения связано с ухудшением погоды и резким понижением температуры до -30°C.

"28 ноября с 19:00 в связи с ограничением, введенным со стороны Павлодарской области, ограничено движение для общественных и дизельных транспортных средств на участке автодорог республиканского Астана – Ерейментау – Шидерты на 16-200 км".

По данным национального оператора по управлению автомобильными дорогами, из-за сильного мороза в Павлодарской области введено ограничение движения для общественного и дизельного автотранспорта на участках трассы республиканского значения:

Кызылорда – Павлодар (970-1135 км, Караганда – граница Павлодарской области);

Калкаман – Баянаул – Умиткер – Керней – Ботакара (324-231 км), от поселка Ботакара до границы Павлодарской области.

Кроме того, по сообщению алматинского областного филиала АО "НК "ҚазАвтоЖол" и алматинского ОФ ТОО "Казахавтодор", в связи с закрытием автодорог в Абайской области вводится временное ограничение движения на автодороге республиканского значения Алматы – Оскемен – Ушарал – граница Абайской области (558-615 км). А также на участке автодороги Караганда – Аягоз – Бугаз, в частности на 249-320 км, от поселка Буркутты до границы Абайской области.

Ограничение введено из-за угрозы безопасности дорожного движения в связи с понижением температуры воздуха ниже -30°C. Условия распространяются на пассажирские рейсовые автобусы, а также автомобили, оснащенные дизельными двигателями.

Ранее синоптики объявили штормовое предупреждение в ряде регионов Казахстана.