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Штормовое предупреждение объявили в четырех областях Казахстана на 30 ноября

снег, люди Фото: pixabay
По данным РГП "Казгидромет", объявлено штормовое предупреждение в некоторых областях страны на 30 ноября. Синоптики прогнозируют сильные осадки, туман и гололед, сообщает Zakon.kz.

В Кызылординской области ожидается ветер северо-восточный с переходом на западный днем в центре области, 15-20 м/с.

Ночью на северо-востоке Восточно-Казахстанской области сохраняется сильный мороз -40°С.

В горах Туркестанской области – сильные осадки (дождь, снег). На юге, западе, в горных и предгорных районах области туман, гололед. Ветер юго-западный на горных перевалах, порывы 15-20 м/с.

В Шымкенте – туман, гололед.

В Туркестане – временами туман, гололед.

В Жетысуской области на севере, в горных районах – туман. Ветер северо-восточный на севере, востоке, 15-20 м/с, порывы 23-28 м/с, в районе Алакольских озер юго-восточный, временами 30 м/с и более.

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 30 ноября. Большая часть республики по-прежнему будет находиться под влиянием холодного северного антициклона, в связи с чем сохранится ясная и морозная погода.

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Жетысуская область Восточно-Казахстанская область Казахстан Кызылординская область Туркестан Шымкент
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