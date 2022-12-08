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Суточная заболеваемость коронавирусом в РК постепенно растет

Суточная заболеваемость коронавирусом в РК незаметно растет Фото: pixabay
За минувшие сутки в РК коронавирус выявили у 219 человек. Днем ранее количество заболевших составляло 175, сообщает Zakon.kz.

По данным Минздрава, на 8 декабря лечение от КВИ продолжают получать 1556 человек (–1 348+ и 208 КВИ-), из них в стационарах находятся 234 пациента, на амбулаторном уровне – 1322.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

  • в тяжелом состоянии – 8 пациентов,

  • в состоянии крайней степени тяжести – 4 пациента,

  • на аппарате ИВЛ – 4 пациентa.

Ранее заместитель руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля города Асель Калыкова на брифинге в Алматы рекомендовала активно прививаться каждые шесть месяцев, избегать мест массового скопления людей, а если есть необходимость находиться в общественных помещениях с большим количеством посетителей – применять медицинские маски, соблюдать социальную дистанцию и личную гигиену.

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