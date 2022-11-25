В Кыргызстане из здания парламента эвакуировали сотрудников
Фото: wikimedia
В Кыргызстане 25 ноября из здания парламента эвакуировали сотрудников, сообщает Zakon.kz.
По предварительным данным, эвакуация произошла вследствие возгорания.
По данным Telegram-канала Sputnik Кыргызстан, задымление возникло в одной из комнат подвала Белого дома.
На месте работают пожарные и полиция.
"Открытого горения не было. Так как это объект стратегического значения, на место направили шесть пожарных расчетов. Пострадавших нет".Пресс-служба МЧС Кыргызстана
Последний раз пожар вспыхивал в здании государственного значения в Кыргызстане 6 октября 2020 года. Тогда пожар произошел в захваченном демонстрантами здании парламента КР, где также расположена администрация главы государства.
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