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В Кыргызстане из здания парламента эвакуировали сотрудников

В Кыргызстане из здания парламента эвакуировали сотрудников Фото: wikimedia
В Кыргызстане 25 ноября из здания парламента эвакуировали сотрудников, сообщает Zakon.kz.

По предварительным данным, эвакуация произошла вследствие возгорания.

  

По данным Telegram-канала Sputnik Кыргызстан, задымление возникло в одной из комнат подвала Белого дома.

На месте работают пожарные и полиция.

"Открытого горения не было. Так как это объект стратегического значения, на место направили шесть пожарных расчетов. Пострадавших нет".Пресс-служба МЧС Кыргызстана 

Последний раз пожар вспыхивал в здании государственного значения в Кыргызстане 6 октября 2020 года. Тогда пожар произошел в захваченном демонстрантами здании парламента КР, где также расположена администрация главы государства.


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