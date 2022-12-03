Задержали мужчину, воровавшего автомобильные аккумуляторы в Алматы

Полиция Алматы задержала серийного вора аккумуляторов, сообщает Zakon.kz.

По данным департамента полиции, ранее судимый житель Алматинской области задержан за серию краж автомобильных аккумуляторов.

"Гражданин Ж. был задержан сотрудниками криминальной полиции нашего подразделения. На данном этапе расследования, зарегистрированного в специальном реестре по ст. 188 ч. 2 УК РК, установлена причастность подозреваемого к четырем кражам чужого имущества". Данияр Мендебаев, начальник УП Наурызбайского района



Фигурант дела признался в совершении серий преступлений.

Также в полиции отметили, что гражданин Ж. в прошлом уже имел несколько судимостей за совершение аналогичных преступлений.

Как заявил начальник УП, в настоящее время в полиции работают над установлением канала сбыта аккумуляторов и проверяют личность задержанного на причастность к другим противоправным действиям.

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