СМИ узнали о заведенном на Григория Лепса уголовном деле
Фото: Instagram/gvleps
По сообщениям СМИ, полиция возбудила на певца уголовное дело по статье о причинении легкого вреда здоровью, передает Zakon.kz.
Дознание Московского района Санкт-Петербурга возбудило на Лепса уголовное дело по ч. 2 ст. 115 УК РФ – умышленное причинение легкого вреда здоровью и группой лиц. Об этом сообщает 47News.ru.
Как информирует издание, дело возбудили после драки Григория Лепса 3 декабря в ирландском пабе на Московском проспекте.
Официального подтверждения этому нет.
Адвокат пострадавшего тогда заявил, что собирается подать заявление в полицию по статье о причинении средней тяжести вреда здоровью.
Ранее сообщалось, что концерт певца в Санкт-Петербурге не состоялся. Во время исполнения хита "Самый лучший день" он швырнул микрофон об пол, а затем ушел со сцены.
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