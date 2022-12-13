Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Стало известно, кто поймал букет невесты на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой

Стало известно, кто поймал букет невесты на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой Фото: Instagram/samoylovaoxana
12 декабря 2022 года семье рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна (более известного, как Джиган) и блогера Оксаны Самойловой исполнилось 10 лет. Юбилей пара решила отметить с размахом – они устроили настоящую свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Среди гостей торжества были такие известные звезды, как Тимати, Егор Крид, группа Artik & Asti, HammAli & Navai, Анна Седокова, Клава Кока, Яна Рудковская и многие другие. Во "ВКонтакте" со свадьбы велась прямая трансляция, которую открыли три ведущих.

К слову, букет невесты поймала Клава Кока, которой Оксана Самойлова пообещала, что будет подружкой невесты.

Стало известно, кто поймал букет невесты на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой

Фото: Instagram/klavacoca

"Я следующая!!! Где жених??" – написала Клава Кока под опубликованным в Instagram видео.

Продюсер Яна Рудковская поделилась "самым милым моментом церемонии", когда младший и единственный сын Джигана и Оксаны вынес родителям кольца.

Рудковская назвала торжество "свадьбой года", которая, по ее словам, прошла "красиво, стильно и очень душевно". Она пожелала супругам "счастья на долгие годы".

"Оксана с Денисом многое прошли, но любовь победила все проблемы".Яна Рудковская

Продюсер опубликовала танец жениха и невесты, а также видео со свадебным тортом, который, по ее словам, "еле устоял".

Ранее Оксана Самойлова опубликовала свадебные фотографии и сообщила, что 12 декабря 2022 года исполнилось 10 лет, как они с Джиганом в браке. При этом, как отметила блогер, она не помнит, сколько лет они с мужем вместе – 14 или 15.

Новость по теме

Джиган и Оксана Самойлова опубликовали свадебные фотографии

Весной 2020 года семья Джигана и Оксаны Самойловой оказалась в центре скандала: тогда известный российский рэпер Джиган сбрил брови и попал в реабилитационный центр.

Читайте также

Как развивается волонтерство в Акмолинской области

Движение ограничили на республиканской трассе в ВКО из-за непогоды

В Семее ни один из теплоисточников не был остановлен

Динара Халдарова
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Сами портят себе жизнь: астрологи назвали Топ-3 знаков зодиака
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
Расширенное заседание правительства под председательством Токаева – текстовая трансляция
гороскоп
Топ-5 знаков зодиака, которые столкнутся с финансовыми трудностями в 2023 году
еда, напитки
Названы продукты к праздничному столу, которые нужно купить заранее
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления