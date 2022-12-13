Стало известно, кто поймал букет невесты на свадьбе Джигана и Оксаны Самойловой

12 декабря 2022 года семье рэп-исполнителя Дениса Устименко-Вайнштейна (более известного, как Джиган) и блогера Оксаны Самойловой исполнилось 10 лет. Юбилей пара решила отметить с размахом – они устроили настоящую свадьбу, сообщает Zakon.kz.

Среди гостей торжества были такие известные звезды, как Тимати, Егор Крид, группа Artik & Asti, HammAli & Navai, Анна Седокова, Клава Кока, Яна Рудковская и многие другие. Во "ВКонтакте" со свадьбы велась прямая трансляция, которую открыли три ведущих.

К слову, букет невесты поймала Клава Кока, которой Оксана Самойлова пообещала, что будет подружкой невесты.

Фото: Instagram/klavacoca



"Я следующая!!! Где жених??" – написала Клава Кока под опубликованным в Instagram видео.

Продюсер Яна Рудковская поделилась "самым милым моментом церемонии", когда младший и единственный сын Джигана и Оксаны вынес родителям кольца.

Рудковская назвала торжество "свадьбой года", которая, по ее словам, прошла "красиво, стильно и очень душевно". Она пожелала супругам "счастья на долгие годы".

"Оксана с Денисом многое прошли, но любовь победила все проблемы". Яна Рудковская

Продюсер опубликовала танец жениха и невесты, а также видео со свадебным тортом, который, по ее словам, "еле устоял".

Ранее Оксана Самойлова опубликовала свадебные фотографии и сообщила, что 12 декабря 2022 года исполнилось 10 лет, как они с Джиганом в браке. При этом, как отметила блогер, она не помнит, сколько лет они с мужем вместе – 14 или 15.

Новость по теме Джиган и Оксана Самойлова опубликовали свадебные фотографии

Весной 2020 года семья Джигана и Оксаны Самойловой оказалась в центре скандала: тогда известный российский рэпер Джиган сбрил брови и попал в реабилитационный центр.