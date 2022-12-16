Фото Зеленского продали за 72 млн тенге

Фото: wikimedia

15 декабря во время церемонии награждения "Forbes – предприниматель года", прошел благотворительный аукцион. Лот с фотографией президента Украины Владимира Зеленского ушел с молотка за 72 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

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