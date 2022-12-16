Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Чемпионат мира по футболу 2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Фото Зеленского продали за 72 млн тенге

Фото Зеленского продали за 72 млн тенге Фото: wikimedia
15 декабря во время церемонии награждения "Forbes – предприниматель года", прошел благотворительный аукцион. Лот с фотографией президента Украины Владимира Зеленского ушел с молотка за 72 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Аукцион прошел в рамках благотворительной выставки украинского фотографа Александра Чекменева. Его работы публикуются в The New York Times, Time, New Yorker Photo Booth, MSNBC, Qwartz и представлены в мировых музеях, передает 24tv.ua.

Победитель аукциона – Александр Конотопский, CEO "Ajax Systems".

Вырученные от торгов деньги пойдут на восстановление учебных заведений в селе Богдановка Киевской области.

Новость по теме

В 2023 году ЕС предоставит помощь Украине в размере 18 млрд евро

Читайте также

Завершена реставрация старейшего алматинского православного храма

В Академии МВД открыли киберполигон

Президент Кыргызстана поздравил Токаева с Днем Независимости по телефону

Мухит Турсынали
Зеленский Владимир Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суд в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
Суд присяжных в США вынес приговор по делу Аблязова и Храпунова
cпецсчет
В Казахстане всем детям до 18 лет откроют спецсчета в ЕНПФ
"Я знала, что получу все": Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
Я знала, что получу все: Айжан Байзакова показала, как выглядела в 18 лет
в Казахстане утвердили понятие средней скорости
В Казахстане утвердили понятие средней скорости
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления