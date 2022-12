Фото Зеленского продали за 72 млн тенге

15 декабря во время церемонии награждения "Forbes – предприниматель года", прошел благотворительный аукцион. Лот с фотографией президента Украины Владимира Зеленского ушел с молотка за 72 млн тенге, сообщает Zakon.kz.

Аукцион прошел в рамках благотворительной выставки украинского фотографа Александра Чекменева. Его работы публикуются в The New York Times, Time, New Yorker Photo Booth, MSNBC, Qwartz и представлены в мировых музеях, передает 24tv.ua.



Победитель аукциона – Александр Конотопский, CEO "Ajax Systems".

Вырученные от торгов деньги пойдут на восстановление учебных заведений в селе Богдановка Киевской области.