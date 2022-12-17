Токаев поручил правительству принять меры по исполнению предвыборной программы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил правительству принять исчерпывающие меры по исполнению предвыборной программы, а также обеспечить реализацию макроэкономических планов и социальных обязательств государства, сообщает Zakon.kz.

Президент поставил перед правительством следующие задачи:

обеспечить благоприятный инвестиционный и бизнес-климат в стране;

снизить уровень инфляции;

улучшить ситуацию в сфере здравоохранения;

держать под особым контролем прохождение отопительного сезона.

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов доложил президенту об основных направлениях деятельности правительства в 2023 году.



Касым-Жомарт Токаев был детально проинформирован о проводимой работе и планах по реализации его предвыборной программы, экономической политике правительства, в том числе о мерах по снижению инфляции, развитию нефтегазовой и энергетической отраслей, обрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, предпринимательства и других секторов экономики.



Алихан Смаилов сообщил, что предусматривается отмена и пересмотр порядка 10 тыс. мешающих бизнесу требований в 44 сферах регулирования, увеличение числа занятых в МСБ до 3,8 млн человек, реализация 289 новых инвестиционных проектов на 4,2 трлн тенге с созданием 38 тыс. рабочих мест, строительство ряда крупных инфраструктурных объектов.

Кроме того, президент был ознакомлен с планами по насыщению внутреннего рынка товарами отечественного производства, переформатированию деятельности стабилизационных продовольственных фондов, строительству школ нового формата, модернизации объектов сельского здравоохранения, обеспечению занятости граждан.

Премьер-министр также представил прогноз социально-экономического развития республики на предстоящий год, предусматривающий рост экспорта, реальных зарплат и экономики в целом, а также снижение инфляции.

12 декабря состоялось расширенное заседание правительства под председательством Токаева. Президент обсудил предварительные итоги социально-экономического развития страны за 2022 год и определил основные задачи на предстоящий период. Накопилось немало актуальных вопросов, сказал глава государства.

