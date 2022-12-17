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Зафиксировали еще одно землетрясение в 248 км от Алматы

Зафиксировали еще одно землетрясение в 248 км от Алматы Фото: pixnio
17 декабря в 13:42 по местному времени зафиксировано землетрясение в 248 км на юг от Алматы, сообщает Zakon.kz.

Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 17 декабря 2022 года в 13:42:10 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 248 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.

  • Энергетический класс землетрясения — 9,5.
  • Магнитуда MPV — 4,0.
  • Координаты эпицентра — 41.19° с.ш. 75.61° в.д.
  • Глубина — 15 км.

Сведений об ощутимости не было.

17 декабря утром, в 09:26 по алматинскому времени, было зарегистрировано землетрясение. Тогда эпицентр землетрясения находился в 755 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.

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