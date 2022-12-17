Зафиксировали еще одно землетрясение в 248 км от Алматы
Фото: pixnio
17 декабря в 13:42 по местному времени зафиксировано землетрясение в 248 км на юг от Алматы, сообщает Zakon.kz.
Сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК 17 декабря 2022 года в 13:42:10 алматинского времени зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 248 км на юг от Алматы на территории Кыргызстана.
- Энергетический класс землетрясения — 9,5.
- Магнитуда MPV — 4,0.
- Координаты эпицентра — 41.19° с.ш. 75.61° в.д.
- Глубина — 15 км.
Сведений об ощутимости не было.
17 декабря утром, в 09:26 по алматинскому времени, было зарегистрировано землетрясение. Тогда эпицентр землетрясения находился в 755 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ