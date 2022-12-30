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В Бразилии объявили траур в связи со смертью Пеле

В Бразилии объявили траур в связи со смертью Пеле Фото: pixabay
Президент Бразилии Болсонару подписал указ об объявлении траура с 29 по 31 декабря в связи со смертью футболиста Пеле, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится на сайте правительства страны.

"Официальный траур объявлен по всей стране сроком на три дня, считая с даты публикации настоящего Указа, в знак скорби по поводу смерти Эдсона Арантиша ду Насименту, Пеле, бывшего футболиста", – говорится в указе. 

Трехкратный чемпион мира скончался 29 декабря на 82 году жизни. Церемония прощания с Пеле пройдет на стадионе футбольного клуба "Сантос", за который выступал бразилец. Похоронят легенду футбола на вертикальном кладбище, занесенном в Книгу рекордов Гиннесса. 

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