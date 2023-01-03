37 пьяных водителей задержали в Акмолинской области в новогодние праздники

37 пьяных водителей задержали акмолинские полицейские в новогодние праздники, сообщает Zakon.kz.

С 30 декабря по 2 января полицейские Акмолинской области задержали на дорогах 37 пьяных водителей. Еще 4 управляли автомашинами будучи лишенными водительских прав, 9 — сели за руль без прав.

По сообщению Департамента полиции, все выходные и праздничные дни наряды патрульной полиции работают в усиленном режиме. Одна из главных задач полицейских – пресечение фактов управления транспортом в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

В общем за 4 дня 50 авто водворены на штрафстоянку.