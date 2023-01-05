Трагический январь: более 16 млрд тенге получили пострадавшие бизнесмены Алматы

Агрессия охватила 11 регионов страны, но основной удар был направлен против Алматы – крупнейшего города и финансового центра страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Пострадавшим предпринимателям уже выплачен ущерб свыше 16 млрд тенге, сообщает Zakon.kz.

Основной удар во время январских событий пришелся на Алматы. 5 января президент РК Касым-Жомарт Токаев, выступив со срочным обращением к народу Казахстана, отметил, что около половины территории нашей страны охвачено беспорядками и что особенно тяжелая ситуация сложилась в Алматы, где «идут массовые атаки на силовиков, среди них есть убитые и раненые, толпы мародеров избивают военных, грабят магазины».











Фото: Zakon.kz



Уже в первые дни беспорядков здесь пострадало свыше 300 объектов среднего и малого бизнеса, среди них 120 магазинов, более 100 офисов и 80 объектов общепита. Кроме того, были сожжены и разбиты 33 спецмашины: 16 полицейских, семь «скорой помощи», две пожарные машины, семь грузовиков и бензовоз.



Также участники беспорядков ворвались в акимат, разграбили офис партии Nur Otan, подожгли здание прокуратуры и атаковали резиденцию президента. Во многих местах были сожженные и перевернутые полицейские машины, баррикады, бронетехника, нападения на силовиков и скорую помощь, мародерство.





Фото: Zakon.kz



6 января Касым-Жомарт Токаев провел заседание Совета Безопасности, где отметил, что террористические банды захватывают крупные инфраструктурные объекты.



"В частности, в Алматы захвачен аэропорт, около пяти самолетов, включая иностранные. Алматы подвергся нападению, разрушению, вандализму. Жители Алматы стали жертвами нападения террористов, бандитов. Поэтому наша обязанность, в том числе присутствующих здесь членов Совета Безопасности Республики Казахстан, принять все возможные действия для защиты нашего государства от внешней угрозы". Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По данным Инфоцентра комендатуры Алматы, экстремисты совершали мародерские действия в городе и нанесли огромный ущерб бизнесу.





В результате беспорядков в регионах страны Министерство иностранных дел РК сделало заявление.

"Выступления в других крупных городах переросли в массовые беспорядки и нападения на органы власти. Более того, события в Алматы – нападения на административные и военные объекты, захват аэропорта и удержание иностранных пассажирских и грузовых самолетов – свидетельствуют о высоком уровне подготовки и координации действий нападавших. Анализ показывает, что Казахстан столкнулся с вооруженным вторжением террористических групп, подготовленных за рубежом". Министерство иностранных дел РК

Президент Касым-Жомарт Токаев дал ряд срочных поручений правительству в связи со сложившейся в стране ситуацией, в том числе создать комиссии по оценке суммы ущерба, понесенного в результате беспорядков.





Фото: akorda.kz



Обращаясь к казахстанцам, глава государства отметил в те дни, что, несмотря на то, что по всей стране уже восстанавливается конституционная законность, террористы по-прежнему наносят ущерб государственному и частному имуществу.



"В Алматы от рук бандитов-террористов пострадали не только административные здания, но и личное имущество мирных жителей, не говоря уже о здоровье и жизнях сотен гражданских лиц и военнослужащих". Президент РК Касым-Жомарт Токаев

По оценке Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", на 7 января 2022 года в call-центр поступили 755 звонков, из них по вопросам мародерства – более 500. Было выявлено около 519 пострадавших субъектов, расположенных в 662 объектах (из них 14 ТРЦ и торговые дома). В основном ущерб был причинен субъектам в сфере торговли, услуг, общественного питания, транспорта и финансового сектора.

"По предварительным подсчетам, общая сумма ущерба составила более 44 млрд тенге (в Алматы – 43,5 млрд тенге). При этом оценить ущерб большинства бизнесменов не представлялось возможным, так как не было доступа в данные объекты. Подавляющее количество случаев мародерства было зафиксировано в Алматы, в основном по улицам Гоголя, Сатпаева, Толе би, проспектам Назарбаева и Абая. Государство обещало оказать поддержку субъектам МСБ, пострадавшим в результате действий экстремистов". НПП "Атамекен"





Фото: Zakon.kz



По состоянию на 9 января 2022 года общая сумма ущерба от беспорядков в Казахстане составила более 92,3 млрд тенге, в Алматы – 90,7 млрд тенге. Эти суммы озвучил "Атамекен". В 10 регионах страны пострадали:



1122 – субъекты торговли;

17 – общепит;

31 – финансовый сектор;

8 – логистика.

Всего в call-центр поступили 2320 звонков, из них почти половина (1127) – по вопросам мародерства.

От действий мародеров и грабителей только в южном мегаполисе пострадали десятки, сотни АЗС, супермаркетов, аптек, крупные производственные предприятия в сфере пищевой промышленности, продовольственные рынки и многие другие.





Фото: скриншот видео



Полиция стала задерживать активных участников массовых беспорядков и группы мародеров. 10 января в Алматы были задержаны восемь молодых мужчин в возрасте 19-25 лет, у которых в арендованном жилище были обнаружены похищенная из магазинов города бытовая, цифровая, оргтехника и военный инвентарь, добытые преступным путем.



10 января на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ государства Токаев подчеркнул, что "за несколько январских дней Казахстан пережил масштабный кризис. Он стал самым тяжелым за всю 30-летнюю историю независимости. С реальной угрозой такого уровня не сталкивалась и наша организация в целом".

"Агрессия охватила одновременно 11 регионов. Но основной удар был направлен против Алматы – крупнейший город и финансовый центр страны, где сосредоточены важнейшие транспортные и коммуникационные узлы. Казахстанские силовые структуры сумели в кратчайшие сроки мобилизоваться и дать отпор нападавшим, взяв ситуацию под свой контроль. К сожалению, это далось очень дорогой ценой – потерями среди силовиков и мирных жителей". Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев

Президент сообщил, что по всей стране пострадали 1270 субъектов бизнеса, было разграблено свыше 100 торговых центров и банков. Только полицейского автотранспорта было повреждено и сожжено около 500 единиц. Причинен огромный материальный ущерб, размер которого поручили оценивать Специальной правительственной комиссии.

В тот же день во время видеоконференцсвязи с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем Токаев заявил, что "насильственные действия террористов повлекли многочисленные жертвы среди сотрудников правоохранительных органов и мирных жителей, пострадало около 1300 объектов предпринимательства, совершены нападения на более чем 100 торговых центров, банков, сожжено около 500 полицейских машин". По оценке Токаева, предварительный экономический ущерб государству может составить два-три млрд долларов США.





Фото: Zakon.kz

Тем временем в Казахстане ущерб от беспорядков показал при предварительном подсчете более 95,3 млрд тг, из них абсолютное большинство пришлось на Алматы – 93,8 млрд тг. В девяти регионах страны были выявлены 1528 пострадавших субъектов бизнеса, расположенных в 1709 объектах, из них в Алматы – 1408 субъектов, расположенных в 1578 объектах. В основном пострадали сферы торговли – 1448, общепита – 32, финансового сектора – 37, логистики – девять, СМИ – два.







Фото: Zakon.kz







Благодаря принимаемым руководством страны мерам и скоординированным действиям правоохранительных органов на 15 января в Алматы было уже задержано около 2,5 тысячи участников незаконных акций, мародерств и других преступлений, изъяты 79 единиц огнестрельного оружия и 3976 боеприпасов.



Что касается восстановительных работ и ущерба, причиненного в результате беспорядков в регионах, правительством страны был утвержден соответствующий механизм возмещения для МСБ из средств резерва правительства. Согласно механизму, ущерб по объектам недвижимого имущества предпринимателей было решено возмещать на основании подтвержденной сметной документации. Как было озвучено на заседании правительственной комиссии, на тот момент в восьми регионах пострадали 270 объектов, в том числе 45 административных и 225 коммерческих зданий.





Фото: Zakon.kz



Также на заседании правительства было решено направлять в местные исполнительные органы резервные средства для выплат субъектам предпринимательства. В частности, для возмещения ущерба по недвижимому, движимому имуществу и утраченным (украденным) товарно-материальным ценностям. Сумма возмещения по утраченным (похищенным) товарно-материальным ценностям будет определяться на основании подтверждающих документов, а в случае их отсутствия – в виде среднемесячного оборота субъекта предпринимательства за 2021 год. Выплаты предпринимателям начались с февраля 2022 года.



По предварительным данным Министерства национальной экономики РК на 19 апреля 2022 года, в результате январских событий пострадали 1630 субъектов малого и среднего предпринимательства, а сумма ущерба составила порядка 38,6 млрд тенге. Выплату на тот момент получил 1491 субъект МСБ на общую сумму 8,3 млрд тенге.

К 1 июня 2022 года стали известны некоторые итоги расследования уголовных дел, связанных с январскими событиями в Алматы. По информации 1-Службы, погромы, поджоги государственных объектов, уничтожение имущества и акты терроризма были совершены в Алматы, Шымкенте, в Актюбинской, Атырауской, Алматинской, Жамбылской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях. Ущерб только по Алматы составил 98 млрд тенге, в том числе по 1592 субъектам бизнеса на сумму 92 млрд тенге.





Фото: Zakon.kz



Во время январских событий в Алматы расследованием фактов краж, грабежей, угонов, хулиганств и хищений оружия занимались следственно-оперативные группы органов внутренних дел. Как сообщил Следственный департамент МВД РК, на 1 августа 2022 года было обеспечено возмещение ущерба на сумму более 343 млн тенге.







Фото: Zakon.kz



На сегодняшний день полную компенсацию получили 1639 алматинских предпринимателей, пострадавших во время январских событий. Общая сумма выплат составила свыше 16 млрд тенге. По данным городского управления предпринимательства и инвестиций, основной бизнес, который пострадал, – это магазины, торговые дома и находящиеся объекты внутри этих ТД, а также пункты обмена валют. Специальная комиссия по возмещению ущерба в составе бизнесменов, представителей общественных организаций и компетентных органов провела с начала года почти 40 заседаний, на которых рассматривались вопросы возмещения ущерба МСБ и гражданам во время январских беспорядков.

