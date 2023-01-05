В Акмолинской области во время бурана полицейские сопроводили 1200 машин

4 колонны из более чем 1200 автомашин сопроводили в буран акмолинские полицейские, сообщает Zakon.kz.

Первые дни нового года на территории области наблюдались неблагоприятные погодные условия.

"После полудня 4 января из-за большого скопления автомашин сотрудниками батальона и роты патрульной полиции Управления местной полицейской службы в целях недопущения дорожно-транспортных происшествий организовано сопровождение четырех колонн. Стражи порядка сопроводили около 500 легковых и порядка 70 грузовых автомобилей, следовавших из Щучинска в столицу, еще около 170 легковых и 100 грузовых автомобилей благополучно добрались из Астаны в Щучинск," – рассказали в пресс-службе Департамента полиции региона.

Как уточняется, колонну из порядка 270 транспортных средств сопроводили полицейские из поселка Жибек-Жолы до станции Анар Карагандинской области. Около 160 автомашин, в том числе 30 грузовых, сопроводили сотрудники батальона патрульной полиции от станции Анар до столицы.

Отмечается, что в мероприятиях были задействованы 93 сотрудника полиции и 56 единиц патрульного автотранспорта.

Согласно оперативной сводке "КазАвтоЖол" на 19:00, в Казахстане из-за непогоды остаются закрытыми 25 участков дорог.