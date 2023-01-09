КНБ задержал экс-зампреда Антикора
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В социальных сетях писали, что Комитетом национальной безопасности задержан бывший заместитель председателя Агентства РК по противодействию коррупции Максат Кожабаев. В пресс-службе КНБ корреспонденту Zakon.kz подтвердили информацию.
В комитете уточнили, что Максат Кожабаев задержан в рамках досудебного расследования.
"9 января 2023 года Комитетом национальной безопасности в рамках досудебного расследования по подозрению в совершении коррупционного правонарушения задержан бывший высокопоставленный сотрудник правоохранительных органов М. Кожабаев. Следственно-оперативные мероприятия продолжаются".Пресс-служба КНБ РК
Иная информация, как отметили в комитете, в интересах следствия не разглашается.
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