Аферистка из Шымкента подделала чеки и обманула продавца на 7,5 млн тенге

На 7,5 млн тенге обманула продавца одежды мошенница из Шымкента. Ее задержали при получении очередного заказа сообщает Zakon.kz.

В полицию Кызылординской области обратилась с заявлением владелица торгового дома.

Она заявила, что неизвестная с прошлого года заказывает одежду через WhatsApp: оплачивает заказы через мобильное приложение с доставкой в Шымкент.

Подозрения появились у продавщицы, поскольку в ходе проверки на счет не поступили якобы внесенные переводы об оплате товара. Потерпевшая сразу обратилась в полицию за помощью.

С целью раскрытия мошеннических действий злоумышленницы полицейские выехали в Шымкент для доставки товара заказчице.

"Стражи порядка задержали 34-летнюю подозреваемую. Она дала признательные показания, рассказав, что скачав в Telegram-канале приложение "Фейковые чеки", она отправляла поддельные чеки об оплате продавцу". Пресс-служба ДП Кызылординской области

Общая сумма ущерба потерпевшей от действий мошенницы составила 7,5 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, заключили в полиции.

14 января стало известно, что продавец дверей обманула покупателей на сумму более трех млн тенге.