Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Аферистка из Шымкента подделала чеки и обманула продавца на 7,5 млн тенге

На 7,5 млн тенге обманула продавца одежды аферистка из Шымкента Фото: пресс-служба ДП Кызылординской области
На 7,5 млн тенге обманула продавца одежды мошенница из Шымкента. Ее задержали при получении очередного заказа сообщает Zakon.kz.

В полицию Кызылординской области обратилась с заявлением владелица торгового дома.

Она заявила, что неизвестная с прошлого года заказывает одежду через WhatsApp: оплачивает заказы через мобильное приложение с доставкой в Шымкент.

Подозрения появились у продавщицы, поскольку в ходе проверки на счет не поступили якобы внесенные переводы об оплате товара. Потерпевшая сразу обратилась в полицию за помощью.

С целью раскрытия мошеннических действий злоумышленницы полицейские выехали в Шымкент для доставки товара заказчице.

"Стражи порядка задержали 34-летнюю подозреваемую. Она дала признательные показания, рассказав, что скачав в Telegram-канале приложение "Фейковые чеки", она отправляла поддельные чеки об оплате продавцу".Пресс-служба ДП Кызылординской области

Общая сумма ущерба потерпевшей от действий мошенницы составила 7,5 млн тенге.

По данному факту проводится досудебное расследование по пункту 4 части 2 статьи 190 УК РК "Мошенничество".

Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания, заключили в полиции.

14 января стало известно, что продавец дверей обманула покупателей на сумму более трех млн тенге.

Читайте также

Массовый отстрел собак расследуют в Житикаре

Два иностранца госпитализированы после взрыва газового баллона в Есике

Казахстанка погибла в Италии

Анастасия Московчук
Кызылординская область Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Ерке Есмахан раскрыла имя любимого
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Астролог рассказала, какие знаки зодиака ждет финансовый успех в феврале
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
Российский певец попросил прощения у жителей Казахстана
торги на бирже
Доллар продолжает дорожать на торгах, а евро бьет рекорды в обменниках
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления