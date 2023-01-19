В Казахстане хотят упростить процедуру госзакупок

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Министр финансов Казахстана Ерулан Жамаубаев на коллегии ведомства рассказал, как будет пересматриваться процедура госзакупок в стране, передает корреспондент Zakon.kz.

Ерулан Жамаубаев напомнил, что по поручению главы государства разрабатывается проект нового закона о государственных закупках. "Документ направлен на улучшение качества приобретаемых работ, товаров и услуг, упрощение процесса и придание гибкости процедурам закупок и поддержку отечественных товаропроизводителей. Проект закона планируется внести на рассмотрение Парламента осенью текущего года". Министр финансов РК Ерулан Жамаубаев Параллельно, по данным министра, продолжается работа по расширению электронного государственного аудита. "Совершенствуется система управления рисками. В нее внедрены новые 68 индикаторов риска и получены сведения по 8 тыс. субъектам квазигоссектора. Реализуется проект по бюджетному мониторингу в режиме онлайн, где проверка планирования госрасходов будет автоматизирована через систему управления рисками. Это позволит нам внедрить камеральный контроль на уровне планирования бюджета". Ерулан Жамаубаев Ранее в Минфине придумали, как сдержать чрезмерный рост госдолга. По словам министра финансов Ерулана Жамаубаева, в рамках реализации Концепции управления государственными финансами необходимо постепенно снижать дефицит бюджета. Читайте также В Минфине придумали, как сдержать чрезмерный рост госдолга Смаилов раскритиковал качество дорог в Казахстане Куда обращаться казахстанцам для легализации иностранных авто

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