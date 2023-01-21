Токаев посетил горно-обогатительный карьер в Костанайской области

Глава государства посетил АО "Соколовско-Cарбайское горно-обогатительное производственное объединение" (ССГПО) и ознакомился с работой Соколовского карьера, сообщает Zakon.kz.

Основными видами деятельности предприятия являются открытая и подземная добыча железных руд, производство железорудных окатышей и концентрата, добыча и производство товарного доломита. По итогам 2022 года было добыто 26 млн тонн руды, объем товарной продукции составил более 10 млн тонн.



На смотровой площадке карьера председатель правления ТОО "Евразийская группа" Серик Шахажанов презентовал Президенту проект по производству горячебрикетированного железа и автоматизированную систему управления карьера.

Главу государства также проинформировали о планах ССГПО по расширению экспорта продукции в Европу.

Президент отметил, что горнодобывающий сектор является одним из ключевых двигателей роста отечественной экономики, и поблагодарил работников предприятия за вклад в развитие отрасли, пожелав им успехов в работе.









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