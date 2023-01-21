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Спасатели напомнили казахстанцам правила газовой безопасности

газ Фото: pixabay
Пресс-службы ДЧС Актюбинской и Карагандинской областей составили свод правил, которые помогут избежать взрыва газовых баллонов в жилых помещениях, сообщает Zakon.kz.

Департамент по ЧС Актюбинской области напоминает, что газ - взрывоопасное вещество, которое, проникая в помещение, из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов, и, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь, для детонации которой достаточно небольшого источника огня, даже искры выключателя электроосвещения.

Основные правила газовой безопасности в повседневной жизни:

  • заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;
  • самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;
  • поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;
  • убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);
  • воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;
  • примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;
  • храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;
  • не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;
  • исключите случаи допуска детей к газовым приборам;
  • соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;
  • если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;
  • не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;
  • во избежание утечки газа во время приготовления пищи следите за тем чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;
  • уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне;
  • о каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в контору газового хозяйства;
  • нельзя включать горелку, пока не зажжена спичка. После зажигания горелки необходимо проверить, во всех ли отверстиях горит газ. Если нет, то надо немедленно выключить газ, проверить состояние горелки и при необходимости прочистить огневые отверстия. Заливать горящую горелку жидкостью не следует. Если вода или другая жидкость попала в горелку — немедленно отключите подачу газа, уберите жидкость с поддона, а когда горелка остынет – необходимо ее насухо вытереть;
  • пользоваться следует только исправными и нормально работающими газовыми приборами;
  • нельзя оставлять без присмотра зажженные газовые приборы.

В случае чрезвычайной ситуации – звонить  по телефону "101", "112".

Ранее сообщалось, что 3 человека пострадали в частном доме при взрыве газового баллона в Актюбинской области.

Позже стало известно, что в Караганде в результате взрыва баллона в жилом доме ожоги получили мужчина и женщина.

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