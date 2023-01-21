Спасатели напомнили казахстанцам правила газовой безопасности

Пресс-службы ДЧС Актюбинской и Карагандинской областей составили свод правил, которые помогут избежать взрыва газовых баллонов в жилых помещениях, сообщает Zakon.kz.

Департамент по ЧС Актюбинской области напоминает, что газ - взрывоопасное вещество, которое, проникая в помещение, из-за неисправности газопровода или беспечности жильцов, и, смешиваясь в определенной пропорции с воздухом, образует взрывчатую смесь, для детонации которой достаточно небольшого источника огня, даже искры выключателя электроосвещения.

Основные правила газовой безопасности в повседневной жизни:



заправляйте газовые баллоны только в специализированных пунктах;

самостоятельно не подключайте и не отключайте газовые плиты в квартирах;

поручите установку, наладку, проверку и ремонт газовых приборов и оборудования квалифицированным специалистам;

убедитесь перед заменой баллона, что краны нового и отработанного баллонов закрыты. После замены проверьте герметичность соединений (при помощи нанесения мыльного раствора);

воздержитесь от замены газового баллона при наличии рядом огня, горячих углей, включенных электроприборов;

примите меры по защите баллона и газовой трубки от воздействия тепла и прямых солнечных лучей;

храните газовый баллон в проветриваемом помещении, только в вертикальном положении;

не храните газовые баллоны в гаражах, в квартирах, на балконах;

исключите случаи допуска детей к газовым приборам;

соблюдайте последовательность включения газовых приборов: сначала зажгите спичку, а затем откройте подачу газа;

если подача газа прекратилась, немедленно закройте перекрывной кран у горелки и запасной на газопроводе;

не используйте газовые плиты для обогрева квартиры;

во избежание утечки газа во время приготовления пищи следите за тем чтобы кипящие жидкости не заливали огонь;

уходя из дома, не забудьте выключить газовую плиту и перекрыть вентиль на баллоне;

о каждой неисправности газовой сети или приборов необходимо немедленно сообщить в контору газового хозяйства;

нельзя включать горелку, пока не зажжена спичка. После зажигания горелки необходимо проверить, во всех ли отверстиях горит газ. Если нет, то надо немедленно выключить газ, проверить состояние горелки и при необходимости прочистить огневые отверстия. Заливать горящую горелку жидкостью не следует. Если вода или другая жидкость попала в горелку — немедленно отключите подачу газа, уберите жидкость с поддона, а когда горелка остынет – необходимо ее насухо вытереть;

пользоваться следует только исправными и нормально работающими газовыми приборами;

нельзя оставлять без присмотра зажженные газовые приборы.

В случае чрезвычайной ситуации – звонить по телефону "101", "112".

Ранее сообщалось, что 3 человека пострадали в частном доме при взрыве газового баллона в Актюбинской области.

Позже стало известно, что в Караганде в результате взрыва баллона в жилом доме ожоги получили мужчина и женщина.