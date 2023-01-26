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Больше 17 тысяч чиновников уволят в Узбекистане

Больше 17 тысяч чиновников уволят в Узбекистане Фото: пресс-служба президента Узбекистана
25 января президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ, в котором постановил сократить штат министерств на 24% для экономии бюджета, сообщает Zakon.kz.

Под сокращение попадут управленческий и производственный персонал министерств и ведомств, сообщает Газета.uz. В общей сложности – 17 447 человек. Планируется, что это сэкономит бюджету 1,5 трлн сумов бюджетных средств (более 61 млрд тенге). Еще около 70 млрд сумов (более 2,7 млрд тенге) будет сэкономлено за счет сокращения количества автомобилей и средств для их обслуживания.

В декабре президент Узбекистана предложил провести административные реформы. 16 января стало известно, что Шавкат Мирзиёев уволил акима Ташкента, замминистра энергетики и главу теплосетей.

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Мария Мельникова
Узбекистан
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