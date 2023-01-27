В МВД прокомментировали видео с избиением закладчиков

В соцсетях Казахстана расходится видео, на котором запечатлено избиение нескольких мужчин. В комментарии к видео утверждается, что избивают закладчиков наркотиков, утаивших или потерявших полученный для реализации товар. На кадры отреагировали в МВД, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел информировали, что представленные на видео случаи избиения произошли в разное время и в разных регионах страны.

Преступниками создаются закрытые Telegram-чаты, где размещается информация (паспортные данные, адрес проживания) о закладчиках, по каким-то причинам не распространивших полученные наркотики. За физическую расправу над ними объявляется вознаграждение – денежные суммы либо наркотики. Видео с расправой публикуется в таких закрытых чатах для устрашения.





Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!













Как пояснили в ведомстве, подобные факты регулярно выявляются полицией в ходе мониторинга социальных сетей. В таких случаях полицией устанавливается личность пострадавшего, возбуждается досудебное производство, осуществляются иные действия по установлению возможных участников преступления. Проводится работа по установлению владельцев Telegram-чата.

При этом, имеются определенные сложности при прекращении работы таких Telegram-чатов: закрытый формат вступления, кодировка каналов, а также создание так называемых "зеркальных" каналов с базами клиентов и закладчиков, которые вступают в работу после ликвидации основного аккаунта.





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Министерство внутренних дел призывает граждан не участвовать в распространении сомнительной информации в интернет ресурсах, не распространять свои персональные данные через социальные сети. Родителям рекомендуется обращать внимание на фото и видео в смартфонах своих детей, содержащие информацию о месте жительства, паспортных данных, повседневных маршрутах передвижения. Эти данные в телефоне могут указывать на то, что подросток вовлечен в распространение наркотиков.