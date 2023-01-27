Қаз
#Ситуация в Украине
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В МВД прокомментировали видео с избиением закладчиков

В МВД прокомментировали видео с избиением закладчиков Фото: polisia.kz
В соцсетях Казахстана расходится видео, на котором запечатлено избиение нескольких мужчин. В комментарии к видео утверждается, что избивают закладчиков наркотиков, утаивших или потерявших полученный для реализации товар. На кадры отреагировали в МВД, сообщает Zakon.kz.

В Министерстве внутренних дел информировали, что представленные на видео случаи избиения произошли в разное время и в разных регионах страны.

Преступниками создаются закрытые Telegram-чаты, где размещается информация (паспортные данные, адрес проживания) о закладчиках, по каким-то причинам не распространивших полученные наркотики. За физическую расправу над ними объявляется вознаграждение – денежные суммы либо наркотики. Видео с расправой публикуется в таких закрытых чатах для устрашения.


Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!




Как пояснили в ведомстве, подобные факты регулярно выявляются полицией в ходе мониторинга социальных сетей. В таких случаях полицией устанавливается личность пострадавшего, возбуждается досудебное производство, осуществляются иные действия по установлению возможных участников преступления. Проводится работа по установлению владельцев Telegram-чата.

При этом, имеются определенные сложности при прекращении работы таких Telegram-чатов: закрытый формат вступления, кодировка каналов, а также создание так называемых "зеркальных" каналов с базами клиентов и закладчиков, которые вступают в работу после ликвидации основного аккаунта.


Новость по теме

Студентки одного из колледжей Костаная делали закладки

Министерство внутренних дел призывает граждан не участвовать в распространении сомнительной информации в интернет ресурсах, не распространять свои персональные данные через социальные сети. Родителям рекомендуется обращать внимание на фото и видео в смартфонах своих детей, содержащие информацию о месте жительства, паспортных данных, повседневных маршрутах передвижения. Эти данные в телефоне могут указывать на то, что подросток вовлечен в распространение наркотиков.

Одновременно в МВД напоминают, что незаконный сбор и обработка персональных данных граждан влечет за собой уголовную и административную ответственность.

Читайте также

При атаке на посольство Азербайджана в Иране погиб охранник

В Кыргызстане назвали причину гибели шестерых новорожденных

Житель Тараза проглотил зубочистку

Константин Вноровский
МВД РК
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Штормовое предупреждение объявлено в 10 регионах Казахстана
Жена Ильи Ильина провела обряд бетагар
Жена Ильи Ильина провела обряд беташар
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Автомобиль разорвало напополам, три человека погибли – ДТП в Алматы
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Сотрудников КНБ арестовали в Астане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления