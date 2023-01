Крушение двух истребителей в Индии: погиб один пилот

По данным ВВС Индии, один из пилотов считается погибшим. Соответствующий пост опубликован на официальной странице в Тwitter.

Two fighter aircraft of IAF were involved in an accident near Gwalior today morning. The aircraft were on routine operational flying training mission.

One of the three pilots involved, sustained fatal injuries. An inquiry has been ordered to determine the cause of the accident.