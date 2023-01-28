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Крушение двух истребителей в Индии: погиб один пилот

Крушение двух истребителей в Индии: погиб один пилот Фото: pixabay
Один из трех пилотов военного истребителя ВВС Индии, погиб при крушении в Индии, сообщает Zakon.kz.

По данным ВВС Индии, один из пилотов считается погибшим. Соответствующий пост опубликован на официальной странице в Тwitter.

"Сегодня утром в районе Гвалиора произошла авария с участием двух истребителей ВВС ИАФ. Самолеты выполняли обычную оперативную учебно-тренировочную миссию. Один из трех пилотов получил травмы несовместимые с жизнью. Было назначено расследование для установления причин аварии".

Двое других пилотов были серьезно ранены. В то время как один самолет разбился в Морене в Мадхья-Прадеше, другой, как полагают, упал в 100 км от Бхаратпура в Раджастхане.

28 января, утром стало известно о крушении двух истребителей ВВС Индии, в ходе тренировочного полета.

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