Крушение двух истребителей в Индии: погиб один пилот

Один из трех пилотов военного истребителя ВВС Индии, погиб при крушении в Индии, сообщает Zakon.kz.

По данным ВВС Индии, один из пилотов считается погибшим. Соответствующий пост опубликован на официальной странице в Тwitter.

Two fighter aircraft of IAF were involved in an accident near Gwalior today morning. The aircraft were on routine operational flying training mission.

One of the three pilots involved, sustained fatal injuries. An inquiry has been ordered to determine the cause of the accident. — Indian Air Force (@IAF_MCC) January 28, 2023

"Сегодня утром в районе Гвалиора произошла авария с участием двух истребителей ВВС ИАФ. Самолеты выполняли обычную оперативную учебно-тренировочную миссию. Один из трех пилотов получил травмы несовместимые с жизнью. Было назначено расследование для установления причин аварии".

Двое других пилотов были серьезно ранены. В то время как один самолет разбился в Морене в Мадхья-Прадеше, другой, как полагают, упал в 100 км от Бхаратпура в Раджастхане.

28 января, утром стало известно о крушении двух истребителей ВВС Индии, в ходе тренировочного полета.