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Главное за ночь: Казахстан выступает за обсуждение нового ДСНВ, а Байден продлил на год режим ЧС

Главное за ночь: Казахстан выступает за обсуждение нового ДСНВ, а Байден продлил на год режим ЧС Фото: pixabay
Глава МИД РК заявил о необходимости обсуждения нового Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года. Минтруда подготовило приказ "Об определении размера черты бедности", а в Алматы ищут мать ребенка, которого нашли в речке. Об этом в подборке Zakon.kz

Казахстан 

Черту бедности в стране теперь будут определять по-новому. Минтруда РК подготовило соответствующий приказ.

Документ определяет черту бедности по Казахстану:

  • с 1 января 2023 года – в размере 70% от величины прожиточного минимума, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи;
  • с 1 января 2025 года – в размере 50% от медианного дохода, рассчитанного за квартал, предшествовавший кварталу обращения за назначением государственной адресной социальной помощи.

Казахстан как убежденный сторонник ядерного разоружения считает необходимым обсуждение вопроса о новом Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений после 2026 года. Также важно, чтобы пять ядерных держав продемонстрировали твердую приверженность принятому в январе 2022 года совместному заявлению о недопустимости ядерной войны.

Глава МИД подчеркнул, что Казахстан последовательно поддерживает Договор о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) и будет председательствовать на Третьей Конференции государств-участников ДЗЯО.

Полиция Алматы разыскивает мать найденного мертвым новорожденного. Завернутого в пакет ребенка нашел местный житель. Он выгуливал собаку – она и учуяла тело, пролежавшее в воде несколько дней.

Сейчас полицейские опрашивают сотрудников роддомов и медучреждений. Рядом много частных домов. Но могут ли жить его родные неподалеку, никто не знает. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также уголовное дело заведено по факту суицида в Доме престарелых города Конаева.

В Улытауской области нашли пропавшую девочку

А в заброшенном бомбоубежище в Алматы на территории бывшего завода по пр. Сейфуллина нашли боеприпас – артиллерийский снаряд

США

Американский президент Джо Байден продлил на год режим чрезвычайной ситуации в США из-за конфликта в Украине. Режим ЧС используется властями Соединенных Штатов как правовое основание для применения санкций против РФ.

В Аргентине из-за сбоя в работе АЭС 20 млн человек остались без электроснабжения.

А ВОЗ предупреждает о возможной новой пандемии из-за распространения птичьего гриппа.

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