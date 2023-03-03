Главное за ночь: 25 месторождений выставят на аукцион, акима Актау оштрафовали на 172 тысячи тенге

Месторождения твердых полезных ископаемых выставят на продажу. Акима Актау оштрафовали. В Мангистау село в очередной раз осталось без воды, сообщает Zakon.kz.

Месторождения с молотка

Право на добычу полезных ископаемых проведут в онлайн- формате. На аукцион будут выставлены месторождения твердых полезных ископаемых, в том числе золота и серебра.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития в качестве покупателей рассматривают как казахстанские компании, так и иностранных инвесторов.

Штраф за неисполнение решение суда

Акима Актау Ербола Избергенова привлекли к суду за отказ в изменении целевого назначения земельного участка одному из ТОО. Суд обязал акима города в пользу ТОО в течение одного месяца принять благоприятный административный акт.

Постановление суда не было исполнено и суд оштрафовал акима на 172 500 тенге.

Село без воды

Жители села Атамекен Мангистауской области остались без воды. Причиной стали долги поставщика перед опреснительным заводом. Выяснилось также, что водопроводные сети района наполовину изношены.

Забыли похоронить

В Актобе родители забыли похоронить годовалого ребенка. Гроб с телом простоял в доме пять суток. В это время родители пьянствовали рядом.

Новости Казахстана

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