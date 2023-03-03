Қаз
#Ситуация в Украине #Выборы в Мажилис #Землетрясения в Турции
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Главное за ночь: 25 месторождений выставят на аукцион, акима Актау оштрафовали на 172 тысячи тенге

Главное за ночь: 25 месторождений высатвят на аукцион, акима Актау оштрафовали на Т172,5 тыс Фото: Zakon.kz
Месторождения твердых полезных ископаемых выставят на продажу. Акима Актау оштрафовали. В Мангистау село в очередной раз осталось без воды, сообщает Zakon.kz.

Месторождения с молотка

Право на добычу полезных ископаемых проведут в онлайн- формате. На аукцион будут выставлены месторождения твердых полезных ископаемых, в том числе золота и серебра.

В Министерстве индустрии и инфраструктурного развития в качестве покупателей рассматривают как казахстанские компании, так и иностранных инвесторов.

Штраф за неисполнение решение суда

Акима Актау Ербола Избергенова привлекли к суду за отказ в изменении целевого назначения земельного участка одному из ТОО. Суд обязал акима города в пользу ТОО в течение одного месяца принять благоприятный административный акт.

Постановление суда не было исполнено и суд оштрафовал акима на 172 500 тенге.

Село без воды

Жители села Атамекен Мангистауской области остались без воды. Причиной стали долги поставщика перед опреснительным заводом. Выяснилось также, что водопроводные сети района наполовину изношены.

Забыли похоронить

В Актобе родители забыли похоронить годовалого ребенка. Гроб с телом простоял в доме пять суток. В это время родители пьянствовали рядом.

Новости Казахстана

В скандально известном хиджама-центре Атырау нашли многочисленные нарушения, сообщает Департамент санитарно-эпидемиологического контроля.

Многие жители Астаны в декабре были неприятно удивлены, посмотрев на счета за электроэнергию. Их обязывали платить сумму, превышающую прежние расходы в несколько раз. Монополисты пояснили ситуацию.

В Таразе пожар разгорелся в тюрьме особого режима. Пламя распространилось в одном из производственных цехов. Сообщается, что никто не пострадал.

16 кг золотосодержащей руды нашли у "черного" старателя в Степногорске. Мужчина изначально был задержан за незаконное проникновение на шахту, лишь после разбирательства у него нашли незаконно добытую руду.

Читайте также

В Туркестане девушка спрыгнула с 6 этажа гостиницы

Фиктивное ТОО в Актюбиской области нанесло ущерб государству на 164 млн тенге

Курсанта Военного института нашли мертвым на посту

Мария Мельникова
Астана Актау Актобе Атырау Мангистауская область Степногорск
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Столица
Я назову планету: почему переименования областей, городов и улиц вызывают вопросы
США Казахстан сотрудничество
Ценный партнер по ключевым вопросам: зачем Энтони Блинкен приезжал в Казахстан
продукты
Главное за день: падение доллара, повышение стипендий и снижение цен на товары
курсант скончался в военном институте
Курсанта Военного института нашли мертвым на посту
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления