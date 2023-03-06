Главное за ночь: спецоперация в Карагандинской области, подтопления в Жетысуской области

В Жетысуской области дворы подтопило в селе, в Карагандинской области провели масштабную спецоперацию. В Алматинской области рыбаки застряли на льдине на Капчагае - все в подборке Zakon.kz.

Казахстан

В МВД сообщили о проведении 5 марта спецоперации по пресечению криминальной группы. Всего задержаны 40 человек, изъято 9 единиц огнестрельного оружия, около 200 боеприпасов, гранатомет, тротил, гранаты, документация и поддельные печати, религиозная литература, крупная сумма денежных средств, движимое и недвижимое имущество, а также специальные технические средства для прослушивания удаленным доступом. Отмечается, что численность группировки, по оперативным данным, составляет около 50 активных участников, в том числе бывшие сотрудники правоохранительных органов, а также работники охранных организаций.

В Абайской области школьников перевели на дистанционное обучение. Всему виной – плохая погода.

В Жетысуской области дворы и улицу подтопило в селе Кызылжар. "5 марта 2023 года в результате интенсивного снеготаяния из-за повышения температуры воздуха до +15°С в с. Кызылжар Кербулакского района области Жетісу с полей, расположенных в восточной части села, пошла талая вода, в результате чего арычная система не справилась с объемом талых вод и вода перелилась по ул. Шыныбек, а также подтопила четыре дворовые территории. Жертв, пострадавших, а также подтопления жилых домов нет", – говорится в сообщении областного ДЧС.

В Алматинской области 12 рыбаков застряли на отколовшейся льдине. Инцидент произошел 5 марта в 15:44 на Капчагайском водохранилище, в районе песчаного берега "Голубой залив". Толщина льда на тот момент была около 15 см. На место происшествия были направлены сотрудники оперативно-спасательного отряда г. Конаева.

В Актюбинской области скончалась в больнице, не выходя из комы, вторая пострадавшая в ДТП с несовершеннолетним водителем Toyota Land Cruiser. У ученицы 9 класса города Шалкар диагностировали открытую черепно-мозговую травму, внутримозговое кровоизлияние, отек головного мозга, предполагали перелом основания черепа. Двух мальчиков, которым по 15 лет, транспортировали в Центр охраны материнства и детства в Актобе. У одного перелом нижнего конца бедренной кости, у другого – множественные переломы голени. Они находятся под наблюдением врачей областного центра. Еще один пострадавший, их сверстник отпущен на амбулаторное лечение, у него ушиб и ссадины конечностей. До этого скончалась первая пострадавшая. Она погибла на месте ДТП. Виновник – девятиклассник, который взял машину без спроса у брата. Он не справился с рулевым управлением и внедорожник опрокинулся.

Мировые новости

В Турции обрушился семиэтажный дом. Согласно информации телеканала TRT, ранее здание было значительно повреждено при землетрясении. Как уточняется, в настоящий момент специалисты с помощью техники определяют, есть ли люди под завалами. При этом губернатор провинции Салих Айхан предположил, что в доме никого не было.

В столице Греции Афинах прошли марши протеста на площади Синтагма. В какой-то момент начались беспорядки, в которых пострадали семеро полицейских.

А в Германии во время протестов пострадали более 50 полицейских.

"Ливерпуль" разгромил "Манчестер Юнайтед". В матче 26-го тура английской Премьер-лиги футболисты "Ливерпуля" разгромили "Манчестер Юнайтед" со счетом 0:7. Встреча проходила на домашнем для мерсисайдцев стадионе "Энфилд". У хозяев по два гола забили Мохамед Салах, Дарвин Нуньес и Коди Гакпо, еще один мяч на счету Роберто Фирмино.

После этого матча Мохамед Салах, забивший свои 128-й и 129-й голы в чемпионате Англии, стал лучшим бомбардиром в истории мерсисайдцев, обогнав легенду клуба Робби Фаулера.

Это крупнейшее поражение "МЮ" за 92 года и худшее в истории клуба в АПЛ.

