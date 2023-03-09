Главное к утру: протесты в Грузии, глава Минэнерго РК назвал цену на нефть, которую считает справедливой

В ходе конференции CERAWeek в США министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил, что Казахстан считает справедливой цену от 65 долларов за баррель. В Актобе за двое суток откачали почти 17 тыс. кубометров талой воды. А в Грузии всю ночь шли акции протеста. Об этом – в подборке Zakon.kz.

Цены на нефть

Глава Минэнерго РК указал, что возможные скачки мировых цен на нефть во многом будут определяться ситуацией в Украине, однако справедливый коридор индивидуален для каждой страны.

"В случае с Казахстаном это должно быть более 65 долларов за баррель", – подчеркнул Акчулаков.

Паводки

В Актобе принимаются оперативные меры по недопущению и минимизации негативных последствий паводка. Коммунальщики работают на улицах города в усиленном режиме в две смены. По информации акимата, количество задействованной спецтехники увеличено до 243 единиц. Кроме того, отмечается, что с 7 марта с улиц откачано почти 17 тыс. куб. м талой воды, прочищено 2 км арыков. А с начала зимы на полигон вывезено 210 тысяч куб. м снега.

Праздничный психоз

В Алматы мужчина пытался сброситься с моста. Видео, на котором мужчина повис на руках на пешеходном мосту над проезжей частью, а полицейские пытаются его спасти, появилось в соцсетях. По всей видимости, инцидент произошел на проспекте Суюнбая в Алматы. На кадрах видно, что мужчину вытягивают наверх, и одновременно снизу подогнали фуру, чтобы не дать разбиться, если он все же упадет. В итоге полицейским удалось затащить мужчину обратно.

А в Талдыкоргане в женский праздник прохожие увидели голого мужчину. Почему он был в таком виде, не ясно, но он порядком напугал жителей города. Видеоролик появился в Instagram. Как позже выяснили полицейские, мужчина был пьян. Его поместили в медвытрезвитель. Правонарушитель привлекается к административной ответственности по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство". Также будет проверено психическое состояние задержанного мужчины для выяснения его возможной угрозы окружающим.

Грузия: ночные беспорядки

В Тбилиси вторую ночь проходили масштабные акции протеста. Противники закона об иноагентах протестовали перед парламентом, спецназ разгонял митингующих. Всего на акцию протеста в Тбилиси собралось около 30 тысяч человек. Они перевернули автомобиль, к зданию парламента принесли голову свиньи, начали ломать скамейки и строить из них баррикады.

Спецназ применил водометы и слезоточивый газ.

Турция

В Стамбуле выписывают из больниц пострадавших от землетрясений. Уже выписаны более 16,5 тыс. человек.

Новости спорта

"Бавария" со счетом 2:0 обыграла "ПСЖ" и вышла в четвертьфинал Лиги чемпионов, "Милан" сыграл вничью с "Тоттенхэмом" и так же вышел в 1/4 ЛЧ.