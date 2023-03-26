Главное к утру: "серебро" нашей Карины Ибрагимовой, "шахматные" разборки и хранилище для ядерного оружия

Президент РФ Владимир Путин заявил о строительстве хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова заняла 2 место на ЧМ-2023, а две самые известные в РК шахматные королевы снова поссорились. Об этом – в подборке Zakon.kz.

Ядерные инициативы Путина

Итак, в ответ на заявление Великобритании о поставках Украине боеприпасов с обедненным ураном президент РФ Владимир Путин заявил о строительстве хранилища для тактического ядерного оружия на территории Беларуси. Российский лидер отметил, что Беларусь давно просила разместить у себя на территории российское ядерное оружие. Он добавил, что Москва делает то, чем Соединенные Штаты занимаются десятилетиями.

Франция

Во Франции опять неспокойно. В ходе очередных протестов пострадали не менее 200 человек. Ранены более 37 полицейских. В этот раз митингующие выступали против строительства оросительных бассейнов в районе коммуны Сен-Солин. Полиция применила слезоточивый газ и водометы. Между тем митингующие забрасывали полицейских петардами и грязью. В ходе столкновений несколько полицейских автомобилей, стоящих по периметру поля, подожгли при помощи бутылок с горючей смесью.

Израиль

В Израиле не утихают митинги против судебной реформы. Около 630 тыс. человек вышли на акции. Полиция применила водометы. 28 человек задержаны. Представленный законопроект введет ограничения на действия Верховного суда в процессе принятия базовых законов. Такое нововведение даст возможность представителям парламента оспаривать решения Верховного суда и даст правительству контроль над процедурой назначения судей.

США

Американцы боятся банковского кризиса. Вкладчики банков сняли с депозитов около 100 млрд долларов в течение нескольких дней после закрытия Silicon Valley Bank (SVB).

А еще они несут потери из-за торнадо. В штате Миссисипи торнадо срывал крыши с домов, повредил здания, а также стал причиной отключения электричества у тысяч людей. Известно о нескольких десятках раненых, еще четверо пропали без вести.

В другом штате – в Пенсильвании – в результате взрыва на шоколадной фабрике погибли два человека, восемь получили ранения и еще пятеро пропали без вести.

Новости спорта и Казахстана

Распри в мире шахмат

Сначала Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик за то, что ее коллега неожиданно покинула важный международный турнир в Дели.

А потом Жансая Абдумалик подготовила "ответку" и обвинила Бибисару Асаубаеву в лицемерии. По словам Абдумалик, она старалась не обращать внимания на "неоднократные неэтичные колкости Асаубаевой", но решила все же "дать сдачи".

Наш лучший фигурист, 18-летний алматинец Михаил Шайдоров, занял лишь 14 место на ЧМ в Японии.

А вот боксерша Карина Ибрагимова порадовала. Она стала серебряным призером ЧМ-2023 по боксу. Спортсменки оспаривали "золото" ЧМ-2023 в весовой категории до 57 кг. В соперниках у Карины оказалась 25-летняя Ирма Теста, чемпионка Европы-2019, бронзовый призер Олимпиады-2020 и серебряный призер ЧМ-2022. Итальянка решением судей стала победителем финального поединка, а Ибрагимовой досталось "серебро" этих соревнований.

После Ибрагимовой возможность получить медаль высшей пробы будет у опытной боксерши женской сборной Казахстана Ляззат Кунгейбаевой, которая выступает в весе свыше 81 кг. Она выйдет на ринг сегодня, 26 марта. Казахстанка будет драться с Хадиджа Эль-Марди из Марокко, начало данного поединка запланировано примерно на 20:00 по времени Астаны.

Кроме того, сегодня в Астане наши футболисты сыграют со сборной Дании. Главный вопрос – смогут ли они победить, ведь недавно они проиграли сборной Словении? Будем болеть за наших.



