Важное за день: итоги выборов в Мажилис, созыв первой сессии Парламента

ЦИК объявил окончательные итоги выборов в Мажилис. Легализация иностранных авто продолжается. Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ о созыве первой сессии Парламента восьмого созыва 29 марта – главные новости за 27 марта от Zakon.kz.

Итоги выборов в Мажилис

27 марта председатель Центральной избирательной комиссии Нурлан Абдиров объявил окончательные итоги выборов в Мажилис Парламента, также стало известно, кто прошел по одномандатным округам.

Легализация иностранных авто

Председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев рассказал, что с 23 января по 26 марта легализовано более 69 тысяч транспортных средств.

Заявления на легализацию принимаются во всех центрах обслуживания населения, а также посредством электронного сервиса, доступного для граждан на портале электронного правительства и в мобильных приложениях банков второго уровня.

Генплан Алматы до 2040 года

Подготовлено постановление правительства Казахстана "О Генеральном плане города Алматы". Генплан разработан с учетом осуществления Алматы функций южной столицы РК и взаимосвязанности Алматы и Алматинской агломерации.

Спецоперация КНБ

В Алматы задержан организатор наркоканала при перевозке свыше 100 кг героина. Во время оперативной разработки сотрудниками КНБ была добыта информация о том, что формируется наркотрафик крупных партий опиатов. Он был предназначен для переброски транзитом через Казахстан за рубеж. Ведутся следственные действия.

Визит руководителя Синьцзяна в Казахстан

27 марта глава государства Касым-Жомарт Токаев принял члена Политбюро ЦК КПК, секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР Ма Синжуя. В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев сказал, что Казахстан придает большое значение углублению всестороннего сотрудничества с Китаем в духе стратегического партнерства и вечной дружбы. Президент отметил, что между нашими странами поддерживается активный и доверительный политический диалог на всех уровнях, и назвал КНР одним из ключевых торговых партнеров Казахстана.

Сессия АНК

XXXII сессия Ассамблеи народа Казахстана состоится 26-27 апреля в Астане. Главной задачей АНК является реализация государственной национальной политики, обеспечение общественно-политической стабильности в Казахстане и повышение эффективности взаимодействия государственных и гражданских институтов общества в сфере межэтнических отношений.

ГЭСВ по займам и микрокредитам

Новые правила оформления годовой эффективной ставки вознаграждения по займам и микрокредитам будут приняты в мае 2023 года.

"Шымбулак" в Книге рекордов Гиннесса

Горнолыжный курорт вошел в Книгу рекордов Гиннесса в номинации "Самый высокий ночной горнолыжный склон в мире". Официальная фиксация нового рекорда и церемония вручения сертификата прошли на станции "Талгарский перевал", который расположен на высоте 3200 м над уровнем моря.

Инвестдоход казахстанцев в ЕНПФ

Чистый инвестиционный доход вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда с начала года по состоянию на 1 марта 2023 года превысил 204,4 млрд тенге. Сумма пенсионных накоплений на указанную дату, включающая пенсионные взносы и инвестиционный доход вкладчиков, составила порядка 15,13 трлн тенге.