Главное к утру: четыре человека погибли под автобусом, квота на лук и обмеление Каспия

В Шымкенте под колесами автобуса погибли четыре человека, двое ранены. Казахстан ввел квоту на экспорт репчатого лука. Эксперты обсуждают обмеление Каспийского моря, сообщает Zakon.kz.

Трагедия в Шымкенте

Вечером 8 апреля у ТЦ "Метро" автобус без водителя сбил шесть человек, стоящих на остановке. Две женщины и подросток погибли на месте. Девочка скончалась в реанимации. Еще два человека находятся в больнице.

Медики рассказали о состоянии одной из выживших. 17-летняя девушка находится в нейрохирургическом отделении, ее состояние оценивают врачи как средней тяжести.

Квота на лук

С 8 по 28 апреля текущего года приказом введены количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука репчатого.

Обмеление Каспия

Казахстанские эксперты спорят, могло ли недавнее разрушительное землетрясение в Турции повлиять на уровень воды в Каспийском море. Мнения разнятся.

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