Главное к утру: четыре человека погибли под автобусом, квота на лук и обмеление Каспия
Трагедия в Шымкенте
Вечером 8 апреля у ТЦ "Метро" автобус без водителя сбил шесть человек, стоящих на остановке. Две женщины и подросток погибли на месте. Девочка скончалась в реанимации. Еще два человека находятся в больнице.
Медики рассказали о состоянии одной из выживших. 17-летняя девушка находится в нейрохирургическом отделении, ее состояние оценивают врачи как средней тяжести.
Квота на лук
С 8 по 28 апреля текущего года приказом введены количественные ограничения (квоты) на вывоз с территории республики в третьи страны и государства Евразийского экономического союза лука репчатого.
Обмеление Каспия
Казахстанские эксперты спорят, могло ли недавнее разрушительное землетрясение в Турции повлиять на уровень воды в Каспийском море. Мнения разнятся.
Новости Казахстана
Учитель физкультуры одной из школ города Жаркент в Жетысуской области подозревается в угоне автомобиля. Mazda-626 пропала шестого апреля.
Контрольно-дисциплинарный комитет Казахстанской федерации футбола оштрафовал футбольные клубы "Актобе", "Жетису" и "Каспий" за неподобающее поведение болельщиков.
На пересечении улиц Гоголя и Пушкина в Алматы мопед врезался в Mercedes. Водителя мопеда госпитализировали.
Комитет по регулированию естественных монополий проверит водоканал Павлодара после необычного ремонта сетей. Водопровод капитально ремонтировали, но не вводили в эксплуатацию.
Конституционный суд по обращению президента от 29 марта проверил конституционность принятых Парламентом 16 марта нормативно-правовых актов, представленных на подпись главе государства.
23-летняя Сабина Джентри, живущая в Атланте, штат Джорджия, ищет родственников в Казахстане. Девушку удочерили американцы, когда ей было чуть больше полугода.