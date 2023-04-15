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Германия закрыла три последние АЭС в стране

Германия закрыла три последние АЭС в стране Фото: freepik
15 апреля в Германии закрыли последние в стране три атомные электростанции, сообщает Zakon.kz.

Из-за прекращения поставок газа по "Северным потокам" канцлер Германии Олаф Шольц принял единоличное решение продлить работу АЭС до 15 апреля 2023 года, несмотря на то, что закрытие было запланировано на конец 2022 года.

С 15 апреля Германия официально станет страной, не имеющей атомных электростанций.

Однако это не означает, что история с АЭС закончена. Наследие этой технологии придется сохранять на протяжении длительного времени.

План отказа от АЭС в Германии начал свою реализацию в 2011 году после ядерной катастрофы в Фукусиме. Конечной целью этого плана является полное прекращение использования атомной энергии к 2022 году.

Для достижения этой цели было решено остановить постепенно все АЭС в стране, а также увеличить долю возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия.

С 2011 года было закрыто 8 из 17 действующих на тот момент АЭС, и к концу 2022 года должны были быть закрыты оставшиеся.

Немцы устали от иммигрантов. После очередной волны они вышли на улицы с протестами против беженцев, в частности, из Украины.

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