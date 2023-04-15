Австралиец установил мировой рекорд, сделав более 3200 отжиманий за час

Житель Австралии Лукас Хельмке установил новый мировой рекорд по отжиманиям, выполнив 3206 отжиманий всего за один час, сообщает Zakon.kz.

Как пишет CNN , 33-летний мужчина хотел вдохновить своего годовалого сына, показав ему, что нет ничего невозможного.

Каждое отжимание должно было быть безупречным, чтобы соответствовать стандартам для официального мирового рекорда. От Хельмке требовалось, чтобы при подъеме он держал свое тело прямо, не сгибая колени и поясницу, а при опускании достигал угла в локтях не менее 90 градусов.

Ему не засчитали 34 отжимания из-за неправильной техники.

Фото: Guinness World Records

Предыдущий рекорд установил Даниэль Скали, который сделал 3182 отжимания в апреле 2022 года.



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