Австралиец установил мировой рекорд, сделав более 3200 отжиманий за час
Фото: freepik
Житель Австралии Лукас Хельмке установил новый мировой рекорд по отжиманиям, выполнив 3206 отжиманий всего за один час, сообщает Zakon.kz.
Как пишет CNN, 33-летний мужчина хотел вдохновить своего годовалого сына, показав ему, что нет ничего невозможного.
Предыдущий рекорд установил Даниэль Скали, который сделал 3182 отжимания в апреле 2022 года.
Каждое отжимание должно было быть безупречным, чтобы соответствовать стандартам для официального мирового рекорда. От Хельмке требовалось, чтобы при подъеме он держал свое тело прямо, не сгибая колени и поясницу, а при опускании достигал угла в локтях не менее 90 градусов.
Ему не засчитали 34 отжимания из-за неправильной техники.
Фото: Guinness World Records
Предыдущий рекорд установил Даниэль Скали, который сделал 3182 отжимания в апреле 2022 года.
Ранее 50-летняя испанская спортсменка Беатрис Фламини побила рекорд по самому продолжительному пребыванию в пещере.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ