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56 человек убиты в ходе боев между армией и военизированными формированиями в Судане

56 человек убиты в ходе боев между армией и военизированными формированиями в Судане Фото: twitter/301military
По меньшей мере 56 человек погибли и 595 получили ранения в результате продолжающихся столкновений между армией Судана и военизированными формированиями, сообщает Zakon.kz.

Столкновения между армией Судана и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF) бушевали вокруг президентского дворца и международного аэропорта Хартума, обе стороны боролись за контроль над символическими объектами.

Sky News пишет, что вооруженные силы Судана отвергли любую возможность переговоров между двумя сторонами, написав на своей странице в Facebook, что "не будет никаких переговоров или диалога до роспуска военизированных формирований RSF".

Глава RSF Мохамед Хамдан Дагало, более известный как Хемедти, назвал генерала аль-Бурхана "преступником" и обвинил его войска в совершении переворота.

Над городом были замечены истребители, международный аэропорт Хартума был закрыт, а национальные перевозчики отменили рейсы в Судан из-за беспорядков.

Самолет Саудовской Аравии, готовившийся вылететь из аэропорта Хартума, попал под обстрел во время столкновений, сообщил перевозчик.

Ред. Субботние бои, по-видимому, были результатом попытки захвата власти или регулярной армией, или военным формированием. Каждое СМИ трактует событие по своему. Первые удары нанесли RSF, поэтому многие СМИ склоняются к варианту, где власть пытается захватить RSF. 

Напомним, 15 апреля на юге Хартума, столицы Судана, произошло столкновение между регулярной армией Судана и Силами быстрого реагирования (SRF/спецназ).

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