56 человек убиты в ходе боев между армией и военизированными формированиями в Судане

Столкновения между армией Судана и военизированными Силами оперативной поддержки (RSF) бушевали вокруг президентского дворца и международного аэропорта Хартума, обе стороны боролись за контроль над символическими объектами.

Sky News пишет, что вооруженные силы Судана отвергли любую возможность переговоров между двумя сторонами, написав на своей странице в Facebook, что "не будет никаких переговоров или диалога до роспуска военизированных формирований RSF".

Глава RSF Мохамед Хамдан Дагало, более известный как Хемедти, назвал генерала аль-Бурхана "преступником" и обвинил его войска в совершении переворота.

Над городом были замечены истребители, международный аэропорт Хартума был закрыт, а национальные перевозчики отменили рейсы в Судан из-за беспорядков.

Coup attempt in Sudan, action of MiG-29 SE of the regular army against the coup plotters (rapid reaction force) in the city of Khartoum.

By the way, a few months ago, Sudan gave permission to the Russian Federation to build a base in the Red Sea. Is this the West's answer? pic.twitter.com/KWUPDsIGdM