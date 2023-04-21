Главное к утру: поражение Рыбакиной, борьба с коррупцией и гибель фламинго

Елена Рыбакина потерпела поражение в рамках турнира WTA 500 - Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. Ерлан Карин провел заседание по вопросам противодействия коррупции. Фламинго вновь погибли в Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Поражение Рыбакиной

В ночь на 21 апреля первая ракетка Казахстана Елена Рыбакина встретилась на корте с Беатрис Хаддад-Майей из Бразилии и потерпела поражение из-за травмы бедра.

Елена взяла тайм-аут во время второго сета, и после на корт уже не вышла. Победу присудили сопернице Беатрис Хаддад-Майе.

Борьба с коррупцией

Под председательством Государственного советника РК Ерлана Карина состоялось заседание Комиссии при Президенте Республики Казахстан по вопросам противодействия коррупции. На заседании рассмотрены вопросы реализации Комплексного плана по противодействию теневой экономике на 2021-2023 годы.

Гибель фламинго

Тушки пяти краснокнижных розовых фламинго обнаружил школьник в Бейнеуском районе Мангистауской области. Специалисты связали гибель птиц с пыльными бурями, которые прошлись по области накануне.

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