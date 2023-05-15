Главное за день: Токаев о своем юбилее, вся правда о деле Масимова, как пройдут последние звонки в стране

Касым-Жомарт Токаев принципиально не будет праздновать юбилей. При переименовании населенных пунктов и улиц будут учитывать мнение казахстанцев. 30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах, сообщает Zakon.kz

Токаев о своем юбилее

Стало известно, что Касым-Жомарт Токаев принципиально не планирует праздновать юбилей.

Пресс-секретарь президента Руслан Желдибай рассказал, что из-за большого количества вопрос о том, как глава государства намерен отметить свой день рождения, пресс-служба главы государства информирует:

"Никаких мероприятий по этому поводу не планируется. Это принципиальная позиция президента. 17 мая президент проведет в обычном рабочем режиме".

Отмечается, что этот день начинается его госвизит в Китай, но ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР мероприятий по случаю дня рождения не будет.

Правда о деле Масимова

В кулуарах Мажилиса журналисты напомнили зампреду КНБ Марату Колкобаеву, что казахстанцам обещали рассказать всю правду после суда над Каримом Масимовым. В ответ он сказал, что дело является совершенно секретным и что полная информация разглашаться не будет, так как есть закон о неразглашении государственных секретов. "Если я разглашу детали, то завтра я сяду рядом с теми, в отношении которых дела расследуется", - сказал Колкобаев.

Переименование населенных пунктов и улиц в Казахстане

При переименовании населенных пунктов и улиц будут учитывать мнение казахстанцев. Для того Министерство культуры и спорта разработало правила учета мнения населения при переименовании населенных пунктов и улиц в стране. Местные исполнительные органы совместно с акимами будут проводить собрания местного сообщества, на которых путем открытого голосования и будут приниматься решения. Результаты голосования будут опубликованы в протоколе, а протокольное решение затем будет обнародовано в СМИ.

Затем местные представительные и исполнительные органы предложат ономастических комиссиям рассмотреть предложения по переименованию населенных пунктов либо по уточнению и изменению транскрипции их наименований.

Последний звонок в школах страны

В Минпросвещения рассказали, как пройдут последние звонки в казахстанских школах.

31 мая – последний учебный день. Пройдут последние уроки по расписанию, а классные руководители организуют классные часы;

Цель классного часа – подведение итогов учебного года и подготовка детей к летним каникулам;

1 июня – последний звонок. Но, как отметили в ведомстве, решение о формате мероприятия остается на усмотрение школ. Министерство поддерживает традицию проведения последних звонков и рекомендует их проводить в рамках празднования Дня защиты детей;

В ведомстве отметили, что организация празднования окончания учебного года в ресторанах и кафе не рекомендуется – только в стенах школ;

При проведении классных часов, последних звонков и торжественного вручения аттестатов запрещено собирать средства от родителей на аниматоров, праздничные агентства или частные студии;

Также запрещен сбор средств на подарки администрации школ и педагогам.

Антикор: 30 человек проходят подозреваемыми по делу о коррупции в спецЦОНах

Ведомство завершило досудебное расследование в отношении организованной группы из числа работников Специализированного отдела НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" по Астане и гражданских лиц. Уголовное дело расследовалось по фактам неправомерного ввода и уничтожения сведений о транспортных средствах в информационных системах "СЦ "Web-Модуль" и "ИИС ЦОН", подделки письменных форм сделок. Преступная группа с января по май 2022 года незаконно зарегистрировала 475 ввезенных из-за рубежа автомашин без уплаты предусмотренных законодательством сборов и платежей. Ущерб, принесенный государству в особом крупном размере, составил 1,4 млрд тенге. Всего в совершении преступлений подозреваются 30 человек: руководитель СпецЦОНа №2 по Астане, 4 сотрудника полиции и посредники, которые предлагали свои услуги по незаконному оформлению транспортных средств.

Уникальные камни вывезли из долины в Мангистау

Вопиющий случай в мангистауской Долине шаров. Блогеры запечатлели кадры, как группа мужчин погружают и вывозят в неизвестном направлении круглые камни, считающиеся символом этого места. Полиция не оставила этот инцидент без внимания и установила личность водителя.

С нарушителями провели профилактическую беседу, камни скоро вернут на свое место.

Полицейского задержали за распространение наркотиков

Накануне в Алматы задержали полицейского, торговавшего синтетическими наркотиками. Он является сотрудником УП Илийского района и ранее реализовал 10 кг Альфа-PVP.

По делу проводятся следственные мероприятия с назначением необходимых экспертиз для обеспечения полноценного и всестороннего расследования факта.

Самоубийство курсанта академии КНБ: появились новые подробности



Заместитель председателя КНБ Марат Колкобаев в Мажилисепрокомментировал случай смерти курсанта академии Комитета. Он подчеркнул, что проведено тщательное служебное расследование.

"На входе в органы национальной безопасности кандидаты проходят тщательное исследование, в том числе и психологическое на детекторе лжи. В дальнейшем в академии ведется мониторинг, у нас есть специальная и психологическая служба, и кадровая служба. В конце концов есть департамент собственной безопасности. На сегодня после данного случая проведен анализ и внесены серьезные коррективы в работе по проверке. Вся причина, вы сами сказали, в лудомании, она пришла и к нам", – сказал Колкобаев.

Зампредседателя КНБ добавил, что такой суицид – единственный случай за всю историю академии КНБ.

Колкобаев отметил, что лудомания возникает не сразу, а провоцируется чем-то. Важно вовремя выявить момент, когда человек начинает быть азартным.

Новости спорта

В Астане встретили казахстанских боксеров после триумфального выступления в Ташкенте. В Астане проходит торжественная церемония встречи победителей и призера сборной Казахстана XXII чемпионата мира по боксу среди мужчин прошедшем в столице Узбекистана, Ташкенте. На встрече присутствует и министр культуры спорта Асхат Оралов. Он назвал выступление казахстанцев "историческим событием".

На чемпионате мира в Ташкенте нашей сборной удалось повторить уникальное достижение десятилетней давности и выиграть сразу 4 золотые медали. Это лучший результат для отечественных боксеров в рамках мировых первенств.

В полиции поделились некоторыми подробностями инцидента с болельщиками "Кайрата" и "Актобе".

Вчера поболеть за свои команды пришли 17 тысяч человек. В перерыве между таймами за пределами стадиона произошла стычка с участием четырех болельщиков. Конфликт пресекли стражи порядка.

Буйных фанатов доставили в УП Медеуского района. Там они пришли к выводу, что претензий друг к другу не имеют. После праворазъяснительной беседы их отпустили.

Напомним, вчера в Алматы прошел матч между "Кайратом" и "Актобе", который завершился в пользу хозяев поля 2:1. В этот же день в соцсетях появились кадры, на которых запечатлены убегающие от полиции болельщики.

Мировые новости

В Турции состоится второй тур президентских выборов

По итогам подсчета 96,15% голосов гонки президентских выборов в Турции 50% набрать не удалось ни одному кандидату. Это означает, что состоится второй тур голосования.

За действующего президента Реджепа Тайипа Эрдогана проголосовали 49,42% избирателей. Его главный конкурент Кемаль Кылычдароглу собрал 44,88% голосов.

Согласно законодательству Турции, в случае, если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, должен пройти второй тур выборов. Он назначен на 28 мая.

А на парламентских выборах в Таиланде победила позиционная партия "Движение вперед".

Она всколыхнула королевство неожиданной победой на выборах. Ее лидер Пита Лимджароенрат заявил о готовности возглавить коалиционное правительство.

Избирательная комиссия сообщила, что после подсчета 99% голосов партия "Движение вперед" получила наибольшее количество мест (151), опередив Pheu Thai (141).