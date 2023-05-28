Главное к утру: гибель двух детей в реке, штраф за свалку мусора и "казахстанская история" Шварценеггера

Два ребенка утонули, купаясь в реке Актюбинской области. Столичного бизнесмена оштрафовали за 700-тонную свалку мусора. Арнольд Шварценеггер снялся в сериале, где рассказывают о Казахстане, сообщает Zakon.kz.

Гибель детей в реке

Двое детей утонули во время купания в реке Иргиз у села Курылыс Актюбинской области. В ДЧС Актюбинской области сообщили, что тело одного ребенка нашли, второго ищут.

Штраф за свалку мусора

Бизнесмена в Астане оштрафовали за то, что он создал на пустыре стихийную свалку. Чтобы ее ликвидировать, акимату пришлось задействовать 30 большегрузов и вывезти 700 тонн мусора.

"Казахстанская история" Шварценеггера

Голливудская звезда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер снялся в главной роли в телесериале "Фубар". В сериале часто упоминается Казахстан, казахи и сопутствующие обстоятельства, изрядно приправленные голливудской клюквой.

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