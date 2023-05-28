Главное к утру: гибель двух детей в реке, штраф за свалку мусора и "казахстанская история" Шварценеггера
Гибель детей в реке
Двое детей утонули во время купания в реке Иргиз у села Курылыс Актюбинской области. В ДЧС Актюбинской области сообщили, что тело одного ребенка нашли, второго ищут.
Штраф за свалку мусора
Бизнесмена в Астане оштрафовали за то, что он создал на пустыре стихийную свалку. Чтобы ее ликвидировать, акимату пришлось задействовать 30 большегрузов и вывезти 700 тонн мусора.
"Казахстанская история" Шварценеггера
Голливудская звезда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер снялся в главной роли в телесериале "Фубар". В сериале часто упоминается Казахстан, казахи и сопутствующие обстоятельства, изрядно приправленные голливудской клюквой.
Новости Казахстана
Два гражданина Казахстана осуждены в Алтайском крае России за взятку, которую они предлагали таможеннику. Каждый приговорен к штрафу в миллион рублей.
Хвойный породы деревьев, высаженные в этнопарке Шымкента, зачахли после зимних морозов. Экоактивисты считают, что деревьям не был обеспечен надлежащий уход.
Полицейские Атырау зафиксировали автомобиль с неоплаченными штрафами. На месте выяснилось, что нарушений несколько десятков, а на авто установлен подложный номер.
У жителя Кербулакского района Жетысуской области полицейские изъяли около 100 кг незаконно выловленной рыбы. Ущерб государству оценили в 400 тысяч тенге.
Сотрудники прокуратуры Мангистауской области провели социальный эксперимент среди школьников. Незнакомый мужчина подходил к детям на улице и уводил их с собой.
Парень выманил пять миллионов тенге у нескольких пенсионеров в Актюбинской области. Мошенник звонил пожилым женщинам и говорил о том, что их родственник попал в ДТП. Объяснял, что в "решении вопроса" необходимо их содействие. В итоге пожилые люди отдавали все, что было, и лишились всех своих накоплений.
13-летняя девочка выпала из окна четвертого этажа в Костанае. По неосторожности она слишком сильно высунулась. Подростка доставили в больницу с различными травмами.