Главное к утру: Казахстан и Россия договорились о закупках электроэнергии и попытка вывоза нефтепродуктов

Казахстан договорился с Россией о закупках электроэнергии, КНБ пресек незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, дефицит воды в Алматинской области. Эти и другие новости – в подборке Zakon.kz.

Казахстан договорился с Россией о закупках электроэнергии

18 июля в режиме онлайн Министерством энергетики РК проведено совещание, в котором приняли участие порядка 350 участников электроэнергетического рынка. Министерство проинформировало о заключении договора между Единым закупщиком электрической энергии и ПАО "Интер РАО" на плановые поставки электрической энергии, которые позволят в случае необходимости обеспечить покупку электрической энергии из энергосистемы Российской Федерации.

Незаконный вывоз нефтепродуктов

Комитет национальной безопасности пресек незаконный канал вывоза казахстанских нефтепродуктов за рубеж, в том числе по морю. Для этого была привлечена служба специального назначения "А". Операция проходила 20 июля 2023 года во взаимодействии с прокуратурой Туркестанской области.

Борьба с огнем

В ВКО продолжается борьба с огнем в горах Катон-Карагайского района. Тушение осложняется тем, что местность на территории Берельского лесничества скалистая и, соответственно, труднодоступная. Пожаром охвачены отдельные деревья на отвесных скалах, на высоте более 1700 м на ориентировочной площади около 3 га. К загоранию лесники и пожарные добирались на лошадях и с помощью вертолета МИ-8 авиаподразделения ВКО.

Живительная влага

Сельчане из Бесагаша Алматинской области устали жаловаться на проблемы с питьевой водой. Люди просят решить эту проблему и уже не раз обивали пороги чиновников, но все безрезультатно.

Необычная операция

В Караганде врачи провели операцию, в результате которой достали из носа маленькой девочки десять живых червей.

Мировые новости

В Ливане, городе Триполи бродячая собака вынесла из мусора брошенного младенца. Прохожий услышал приглушенные крики ребенка, доносившиеся из черного мусорного пакета, который собака держала в пасти, и поспешил принять меры, сообщает New York Post. Прохожий доставил младенца в больницу. На фотографиях, распространившихся в интернете, видно, что младенец имеет ссадины и красные кровоподтеки по всему лицу и телу. О возрасте ребенка поступали противоречивые сведения. Одни утверждали, что около 4 месяцев, другие – что она родилась за несколько часов до того, как ее бросили.

Ирак вышлет посла Швеции. О решении объявил премьер-министр Ирака Мухаммед Шиа ас-Судани. Мера была принята после того, как Ирак заявлял Швеции, что разорвет дипломатические отношения, если снова будет допущено сожжение Корана на шведской земле.

Новости спорта

Александр Недовесов вышел в полуфинал турнира ATP 250. Первая ракетка Казахстана в парном разряде Александр Недовесов в паре с Гонсало Эскобаром из Эквадора пробился в полуфинал турнира серии ATP 250 в шведском Бастаде.

"Тобол" сыграл вничью с "Хонкой" и вышел во второй отборочный раунд ЛК.