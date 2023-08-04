Главное за день: продлен запрет на вывоз бензина, задержан сотрудник "Правительства для граждан"

КНБ задержал сотрудника "Правительства для граждан", выявлены очередные нарушения в детских лагерях, подписан приказ о продлении запрета на вывоз нефтепродуктов с территории Казахстана – важные новости страны в подборке от Zakon.kz за 4 августа.

В Казахстане установили минимальную зарплату профессоров и преподавателей в вузах

Приказом министра науки и высшего образования с 1 июля 2023 года определена рекомендуемая минимальная заработная плата профессорско-преподавательского состава в организациях высшего и послевузовского образования:

• для преподавателя – 240 000 тенге;

• для старшего преподавателя – 276 000 тенге;

• для ассоциированного профессора – 312 000 тенге;

• для профессора – 420 000 тенге;

• в национальных ОВПО для профессора – 480 000 тенге.

Казахстан продлил запрет на вывоз бензина и дизеля автомобильным транспортом

Министерство энергетики, Министерство финансов, МВД и КНБ подписали совместный приказ "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан".

Согласно тексту приказа, на 6 месяцев продлен запрет на вывоз с территории Казахстана автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии.

МВД в пределах своей компетенции будет содействовать недопущению случаев вывоза бензина и дизельного топлива в бензобаках, не соответствующих стандартам, предусмотренным заводом-изготовителем транспортных средств.

Назначен новый аким Риддера

Градоначальником стал Даулет Батырбаев, который ранее занимал должность председателя правления АО "Региональный центр государственно-частного партнерства ВКО".

Правительство Казахстана утвердило соглашение с Китаем о безвизовом режиме

Постановлением правительства от 26 июля 2023 года утверждено соглашение между двумя странами о взаимном освобождении от визовых требований.

Соглашение предусматривает, что граждане государства одной из сторон, владельцы действительных проездных документов, освобождаются от визовых требований в целях осуществления частных дел, туризма, лечения, международных перевозок, транзита, а также деловых целей для въезда, выезда, транзита через территорию государства другой стороны на период, не превышающий 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы, суммарно 90 календарных дней в течение 180 календарных дней.

С другими изменениями в законодательстве, которые произошли за рабочую неделю, можно ознакомиться по ссылке.

Работники получили химические ожоги при взрыве на фосфорном заводе в Таразе

ЧП попало на видео. Трагедия случилась на территории ТОО "Новоджамбуль-ский фосфорный завод" в Таразе 3 августа. Два человека получили химические ожоги и доставлены в городскую больницу. Начато расследование несчастного случая.

В "Семей орманы" открыли мемориальную доску в память о погибших при крупном пожаре

Торжественное открытие мемориальной доски работникам лесного хозяйства, погибшим при исполнении служебного долга, состоялось 4 августа 2023 года.

Как было отмечено на мероприятии, памятная доска не даст будущему поколению забыть о трагических событиях, произошедших во время масштабных пожаров. Памятная мемориальная доска установлена в резервате "Семей орманы" и содержит имена безвременно ушедших коллег, погибших при защите леса во время пожара.

В Минпросвещения просят не публиковать фото детей, которым оказывают благотворительную помощь

В Казахстане стартовала очередная благотворительная акция "Дорога в школу". Председатель Комитета по охране прав детей Министерства просвещения РК Насымжан Оспанова напомнила всем благотворителям, что дети ранимые и чувствительные.

"Убедительно просим не выкладывать в социальные сети и в интернет-пространство фото ребенка, получающего подарок. К сожалению, кто-то может превратить это фото в орудие травли. Творите добро, но пусть ваша доброта не будет громкой", – отметила Насымжан Оспанова

Сотрудник "Правительства для граждан" менял сведения в важных для РК базах данных

В Комитете национальной безопасности Казахстана 4 августа 2023 года заявили о задержании одного из руководителей местного филиала НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан".

Оперативно-следственные мероприятия и задержание проведены при координации прокуратуры и с привлечением Национальной гвардии.

Мужчина подозревается в незаконном изменении сведений о земельных участках в базах данных, относящихся к критической важной информационной инфраструктуре Казахстана, из корыстных побуждений.

Проводится досудебное расследование по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 206 ("Неправомерные уничтожение или модификация информации") УК РК".

Символику "Вежливых людей" и ЧВК "Вагнер" планируют убрать с прилавков в Казахстане

В Казахстане предлагают ввести законодательный запрет на продажу этнополитизированной символики и продукции, запрещенной к распространению и использованию. Государственные органы при участии Генпрокуратуры прорабатывают правовые основания для того, чтобы предотвратить распространение в торговых сетях товаров с этнополитизированной символикой. В качестве примеров приводится атрибутика российской ЧВК "Вагнер", "Курдской рабочей партии" и т.н. "Восточного Туркестана".

Выявлены нарушения в детских лагерях Алматинской области

В Алматинской области 8 из 22 детских лагерей осуществляли свою деятельность без разрешения уполномоченных органов и с нарушениями санитарно-эпидемиологических, пожарных норм. Об этом сообщили в Генпрокуратуре.

Отмечается, что практически в каждом втором детском заведении выявлены несоответствия требованиям безопасности игровых и спортивных площадок. При этом в лагере "Байтерек" (Конаев) вопреки условиям договора о государственных закупках детям должным образом не организован досуг и обучение. Кроме того, не обеспечивалась безопасность детей во время их купания на водохранилище "Капшагай". Более того, директор этого же лагеря находился на работе в состоянии алкогольного опьянения. Он привлечен к административной ответственности (по ст. 440 КоАП РК). Подробности – в материале на сайте.

По итогам проверок начато досудебное расследование (по ч. 2 ст. 140 Уголовного кодекса).

Казахстанские банки стали одобрять больше кредитов бизнесу, чем физлицам

В первом полугодии 2023 года банки Казахстана одобряли каждую вторую кредитную заявку от бизнеса против каждой четвертой от розницы.

Несмотря на более высокие процентные ставки и повышенное инфляционное давление, в первые шесть месяцев 2023 года наблюдалась положительная динамика как по выдаче новых кредитов +16,7% за полугодие, так и в целом по росту ссудного портфеля системы +6,8%, говорится в обзоре Ассоциации финансистов Казахстана (АФК).

При этом готовность БВУ кредитовать бизнес была выше, чем розницу.

Сайгаки вытоптали миллион гектаров пастбищ в ЗКО

В Западно-Казахстанской области, где обитает крупнейшее поголовье сайгаков, фермеры бьют тревогу. Только в этом году, заявляют сельчане, древние антилопы вытоптали более миллиона гектаров пастбищ и еще пять тысяч гектаров посевных полей.

От набегов сайги пострадали 1300 крестьянских хозяйств шести районов Западно-Казахстанской области. Комиссия оценила ущерб в 7,9 млрд тенге. Все данные были направлены в Министерство сельского хозяйства. Это не чрезвычайная ситуация. На данный момент рассматриваются варианты для возмещения ущерба из республиканского бюджета.

Стало известно, каким регионам Казахстана грозит засуха в августе

Согласно окончательному прогнозу на август 2023 года о засухе, "Казгидромет" дал предупреждение о ее угрозе по трем регионам страны.

В документе метеорологи рассказали, в каких областях возможна умеренная, а в каких – сильная засуха.

Спорт

Легенда мирового бокса Майк Тайсон будет готовить бойца ММА Фрэнсиса Нганну перед его будущей встречей с чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри.



Знаменитый боксер будет поддерживать Фрэнсиса Нганну в предстоящем поединке, передает Mirror. Боксерский матч между Фрэнсисом Нганну и Тайсоном Фьюри пройдет 29 октября в Саудовской Аравии. Бой будет состоять из десяти трехминутных раундов и пополнит профессиональные списки обоих спортсменов.

Серебряный призер первенства России среди юниоров по фигурному катанию 2020 года Софья Самоделкина собирается сменить спортивное гражданство. 16-летняя фигуристка изъявила желание выступать за Казахстан. Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) была уведомлена об этом, но на данный момент не дала добро на переход.



На турнире ATP-250 в Мексике определились все участники полуфинала. Турнир серии АТР-250 (хард) проходит в Лос-Кабосе . Последний участник полуфинала определился в одиночном разряде. Обидчик казахстанца Бейбита Жукаева белорусский теннисист Илья Ивашко не смог преодолеть четвертьфинальную стадию. 113-й номер мирового рейтинга проиграл 15-й ракетке мира, четвертому сеяному мексиканского турнира хорвату Борне Чоричу со счетом 3:6, 4:6.

Мир

Выручка Apple падает третий квартал подряд

Глава Apple Тим Кук объявил о том, что компания инвестирует значительные средства в искусственный интеллект, после чего компания объявила о снижении выручки в третьем квартале подряд, что стало самым продолжительным спадом продаж с 2016 года.

Продажи Apple в третьем финансовом квартале, который завершился 1 июля, снизились на 1,4% и составили 81,8 млрд долл. За квартал компания получила прибыль в размере 19,9 млрд долларов, что оказалось выше ожиданий аналитиков.

Суд над Трампом

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не признает себя виновным в организации беспорядков 6 января 2021 года. Он сказал, что это "печальный день для Америки". Выступая после заседания суда, бывший президент США заявил, что весь процесс – преследование политического оппонента, и такого "в Америке быть не должно".

В Узбекистане 15 детей отравились тортом

Чаепитие проходило в негосударственном детском саду "Гульшан" в Наманганской области. Некачественный торт принесли родители воспитанницы, у которой был день рождения, а воспитатель самовольно угостил им детей. В результате отравились 15 детей.