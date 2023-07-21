Автопортрет Джонни Деппа поступил в продажу

Американский актер Джонни Депп во время судебного разбирательства с бывшей супругой Эмбер Херд написал автопортрет. Теперь картина поступила в продажу, сообщает Zakon.kz.

По словам актера, картина отражает его состояние в те годы, когда он был с экс-супругой. Музыкант уточнил, что создание этого произведения было для него исцелением.

Стоит отметить, что помимо актерской карьеры Депп занимается музыкой, а также любит рисовать.

Он написал портреты многих знаменитостей и известных людей, в том числе Марлона Брандо, Патти Смит, Кита Ричардса и многих других.

За судебным разбирательством в 2023 году между Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир. Бывшие супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии и манипуляциях.

В итоге коллегия присяжных признала актрису виновной. Также они пришли к решению, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел, и постановили, что она должна выплатить Деппу 15 млн долларов компенсации.

Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма "Ромовый дневник". Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.

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В июне 2022 года Депп опубликовал свой первый ролик в TikTok. Видео он посвятил своим поклонникам за поддержку во время судебного процесса.