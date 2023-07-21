Автопортрет Джонни Деппа поступил в продажу
По словам актера, картина отражает его состояние в те годы, когда он был с экс-супругой. Музыкант уточнил, что создание этого произведения было для него исцелением.
Стоит отметить, что помимо актерской карьеры Депп занимается музыкой, а также любит рисовать.
Он написал портреты многих знаменитостей и известных людей, в том числе Марлона Брандо, Патти Смит, Кита Ричардса и многих других.
За судебным разбирательством в 2023 году между Джонни Деппом и Эмбер Херд следил весь мир. Бывшие супруги обвиняли друг друга в домашнем насилии и манипуляциях.
В итоге коллегия присяжных признала актрису виновной. Также они пришли к решению, что за обвинениями Херд в адрес бывшего мужа стоял злой умысел, и постановили, что она должна выплатить Деппу 15 млн долларов компенсации.
Роман Джонни Деппа и Эмбер Херд начался в 2009 году на съемках фильма "Ромовый дневник". Пара поженилась в 2015 году, но прожила вместе всего два года.
Материал по теме
В июне 2022 года Депп опубликовал свой первый ролик в TikTok. Видео он посвятил своим поклонникам за поддержку во время судебного процесса.