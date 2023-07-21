Крупный тайник с оружием нашли полицейские в Жамбылской области

Схрон с охотничьими ружьями, пистолетами и патронами нашли сотрудники правоохранительных органов в городе Шу Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции 21 июля, крупный тайник с оружием обнаружили сотрудники областного управления по противодействию наркопреступности в подвале заброшенного здания. В схроне нашли четыре охотничьих ружья ИЖ-ЗК 16-го калибра, обрез ружья ИЖ-17 16-го калибра, два травматических пистолета "Байкал 79-9ТМ" калибра 9 мм, пистолет, 270 патронов калибра 5,45 мм и пистолет ПМ калибра 9 мм.

В полиции установили, что пистолет ПМ похитили со склада Департамента полиции во время январских событий 2022 года.

Фото: polisia.kz

По словам начальника УПН ДП Алима Бажикбаева, по изъятому оружию назначили судебно-баллистическую экспертизу. В полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").



На минувшей неделе схрон с оружием и боеприпасами нашли на свалке в Жетысуской области.