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Крупный тайник с оружием нашли полицейские в Жамбылской области

Тайник с оружием нашла полиция в Шу Фото: pxhere
Схрон с охотничьими ружьями, пистолетами и патронами нашли сотрудники правоохранительных органов в городе Шу Жамбылской области, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе регионального департамента полиции 21 июля, крупный тайник с оружием обнаружили сотрудники областного управления по противодействию наркопреступности в подвале заброшенного здания. В схроне нашли четыре охотничьих ружья ИЖ-ЗК 16-го калибра, обрез ружья ИЖ-17 16-го калибра, два травматических пистолета "Байкал 79-9ТМ" калибра 9 мм, пистолет, 270 патронов калибра 5,45 мм и пистолет ПМ калибра 9 мм.

В полиции установили, что пистолет ПМ похитили со склада Департамента полиции во время январских событий 2022 года.

Тайник с оружием нашла полиция в Шу

Фото: polisia.kz

По словам начальника УПН ДП Алима Бажикбаева, по изъятому оружию назначили судебно-баллистическую экспертизу. В полиции начали досудебное расследование по ч. 3 ст. 287 УК РК ("Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств").

На минувшей неделе схрон с оружием и боеприпасами нашли на свалке в Жетысуской области.

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Никита Дробны
Жамбылская область
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