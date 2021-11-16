ЧП в гимназии – казанского стрелка признали вменяемым

В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, признали вменяемым, передает Zakon.kz.

Об этом сообщается в Telegram-канале Baza.

Стрелок, который 11 мая убил девять человек в казанской гимназии №175, проходил экспертизу в психиатрической больнице №6 Санкт-Петербурга, она закончилась 13 октября. Специалисты признали, что, несмотря на "крики про Бога", Галявиев осознавал свои действия во время подготовки и атаки на школу. Сначала ему проводили экспертизу в Москве, однако позже он был переведен в Санкт-Петербург, – говорится в сообщении.

В июле официальный орган общественных наблюдательных комиссий "Газета ОНК" написала, что эксперты Центра им. Сербского признали Галявиева невменяемым, однако позже Следственный комитет опроверг эту информацию.

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Согласно информации, размещенной в Telegram-канале pdmnews, теперь Ильназа Галявиева могут привлечь к ответственности.

По словам адвоката казанского стрелка Алексея Васильева, у защиты много вопросов к следствию.

И по порядку назначения экспертизы, и по выводам, которые сделаны. К сожалению, пока следствие не горит желанием ознакомить защиту с выводами второй экспертизы. Меня уведомили пока только в ходе личного общения. Сейчас предпринимаются действия по ограничению допуска защиты к Галявиеву. Защитники в СИЗО не допускаются, администрация требует какое-то разрешение от следствия, а следствие разрешение такое не дает. Мы будем вынуждены обращаться к руководству СКР (Следственный комитет России. – Прим. ред.) и правозащитным организациям по поводу оказания содействия, – сказал он изданию.

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В Казани 11 мая произошло крупнейшее в России за последнее время массовое убийство в школе: 19-летний Ильназ Галявиев, по данным следствия, устроил взрыв и стрельбу в гимназии №175, убив семерых детей и двух учительниц, еще 24 человека пострадали.

Парень арестован, по уголовному делу об убийстве двух и более лиц ему в случае признания вменяемым грозит пожизненное лишение свободы. После трагедии у стрелка появились фан-группы.

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