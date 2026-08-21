В Казахстане более 500 тысяч физлиц "вышли из тени" – что это дало бюджету

В первом полугодии 2026 года налоговые поступления в стране выросли, а дефицит консолидированного бюджета сократился. Одновременно в официальную экономику вошли сотни тысяч ранее незарегистрированных участников. Как это изменило государственные финансы, разбирался Zakon.kz.

Полмиллиона человек вышли "из тени"

За первое полугодие 2026 года свою деятельность легализовали около 546 тыс. ранее незарегистрированных физических лиц. Об этом говорится в обзоре бюджетного баланса за январь-июнь, подготовленном Ассоциацией финансистов Казахстана.

Это стало продолжением тенденции, которая проявилась после запуска нового режима для самозанятых. Уже в январе Zakon.kz сообщал о легализации деятельности первых 66 тыс. человек.

К маю 2026 года мы информировали, что численность лиц, применяющих режим самозанятости, выросла на 348 тыс. граждан, а общее количество налогоплательщиков достигло 2,8 млн.

Вице-министр финансов Ержан Биржанов прямо связал рост числа самозанятых с легализацией ранее неучтенной деятельности.

"Большая часть – это самозанятые, которые без регистрации легко могут встать на учет. Мы наблюдаем, что они легализовали свой бизнес, вышли из тени", – сказал Ержан Биржанов.

Причиной быстрого роста стал специальный налоговый режим для самозанятых, заработавший с 1 января 2026 года. Он позволяет работать без регистрации ИП и без подачи налоговой отчетности. ИПН для этой категории установлен на уровне 0%, социальные платежи составляют 4% от дохода. Подробнее можно прочитать в материале "Как стать самозанятым и где можно работать: ответы на вопросы".

Налоговая база стала шире

Вместе с легализацией физлиц число субъектов бизнеса с учетом самозанятых выросло более чем на 499 тыс. – до 2,9 млн. Число плательщиков НДС достигло 158,2 тыс. Это означает, что государство стало учитывать в официальной экономике больше участников и операций.

Однако связывать весь рост налоговых поступлений только с легализацией было бы неправильно: на доходы бюджета одновременно повлияли налоговые изменения, расширение базы, администрирование и ситуация в отдельных отраслях.

За первое полугодие совокупные налоговые поступления по стране выросли на 15,2% – до 14,4 трлн тенге. Годом ранее рост составлял 11,2%.

Почти весь абсолютный прирост обеспечил республиканский бюджет: его поступления увеличились на 1,9 трлн тенге, или 29,8%. В местные бюджеты поступления снизились на 0,3%, в Нацфонд – на 1%.

В республиканском бюджете около 95% прироста обеспечили три источника.

Поступления по НДС выросли на 1,2 трлн тенге, или 43,1%. На динамику повлияли повышение ставки, расширение налоговой базы и усиление администрирования.

выросли на 1,2 трлн тенге, или 43,1%. На динамику повлияли повышение ставки, расширение налоговой базы и усиление администрирования. КПН принес на 328 млрд тенге больше, рост составил 16,1%. В том числе это может быть связано с временным лагом налоговых платежей и финансовыми результатами предприятий за более прибыльный 2025 год.

принес на 328 млрд тенге больше, рост составил 16,1%. В том числе это может быть связано с временным лагом налоговых платежей и финансовыми результатами предприятий за более прибыльный 2025 год. Ненефтяной НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых) увеличился на 320 млрд тенге, или 59,9%. Рост поддержала благоприятная ценовая конъюнктура на рынке металлов.

Таким образом, легализация части ранее неучтенной экономической активности стала одним из факторов расширения налоговой базы, но не единственным источником роста доходов.

Бюджет стал меньше зависеть от Нацфонда

Гарантированный трансферт из Нацфонда сократился с 3,1 трлн до 1,9 трлн тенге. При этом поступления самого фонда снизились на 1%.

В нефтяном секторе динамика была неоднородной: КПН вырос на 60,8%, но НДПИ снизился на 47,9%, поступления по разделу продукции – на 8,7%. Объем добычи за первое полугодие сократился на 8,4%. Ранее мы сообщили, что за первое полугодие объем трансфертов из Нацфонда в республиканский бюджет составил 1,9 трлн тенге.

Подведем итоги. Первое полугодие 2026 года показало два параллельных процесса. С одной стороны, сотни тысяч ранее незарегистрированных участников экономической деятельности перешли в официальный сектор, расширив формальную налоговую базу.

С другой стороны, бюджетная система страны постепенно переходит к модели, в которой большую роль играют внутренние налоговые доходы и рыночное финансирование, а прямое использование нефтяных накоплений сокращается.

Поэтому результат первого полугодия можно считать улучшением бюджетной позиции, но не окончательным решением проблемы. Сохранение текущих темпов роста доходов потребует дальнейшего расширения экономической активности, полагают аналитики.

Ранее мы рассказали, почему тенге признали самой сильной валютой Европы и Азии.